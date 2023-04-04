Челябинский завод выпустит опоры для месторождения золота на Дальнем Востоке

Опоры из Южноуральска способы выдержать сейсмическую активность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Экскон» из Южноуральска (Челябинская область) произведет опоры для золоторудного месторождения на Дальнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе группы «Конар», в чей состав входит южноуральский завод, контракт будет исполнен до октября.

«Завод „Эскон“ заключил контракт на производство и поставку анкерно-угловых опор для воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ „Полиметалл — Албазино“. Срок изготовления металлоконструкций назначен на октябрь 2023 года», — отметили в группе компаний.

С введением в строй электростанции стабильное снабжение электричеством будет обеспечено для жителей населенных пунктов северной части Хабаровского края и крупного месторождения. Рудник является крупнейшим в составе активов «Полиметалла».

Директор «Эскона» Сергей Крючков отметил, что опоры, произведенные на предприятии, имеют повышенный показатель жесткости и надежную антикоррозийную защиту. Это важно, поскольку на участках поворота трассы электропередач на опоры будет максимальная нагрузка. Изделия южноуральского завода способны выдержать значительные воздействия. Среди них механические, сейсмические и погодные.