04 апреля 2023

Челябинский завод выпустит опоры для месторождения золота на Дальнем Востоке

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Опоры из Южноуральска способы выдержать сейсмическую активность Фото:

Завод «Экскон» из Южноуральска (Челябинская область) произведет опоры для золоторудного месторождения на Дальнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе группы «Конар», в чей состав входит южноуральский завод, контракт будет исполнен до октября.

«Завод „Эскон“ заключил контракт на производство и поставку анкерно-угловых опор для воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ „Полиметалл — Албазино“. Срок изготовления металлоконструкций назначен на октябрь 2023 года», — отметили в группе компаний.

С введением в строй электростанции стабильное снабжение электричеством будет обеспечено для жителей населенных пунктов северной части Хабаровского края и крупного месторождения. Рудник является крупнейшим в составе активов «Полиметалла».

Директор «Эскона» Сергей Крючков отметил, что опоры, произведенные на предприятии, имеют повышенный показатель жесткости и надежную антикоррозийную защиту. Это важно, поскольку на участках поворота трассы электропередач на опоры будет максимальная нагрузка. Изделия южноуральского завода способны выдержать значительные воздействия. Среди них механические, сейсмические и погодные.

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Завод «Экскон» из Южноуральска (Челябинская область) произведет опоры для золоторудного месторождения на Дальнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе группы «Конар», в чей состав входит южноуральский завод, контракт будет исполнен до октября. «Завод „Эскон“ заключил контракт на производство и поставку анкерно-угловых опор для воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ „Полиметалл — Албазино“. Срок изготовления металлоконструкций назначен на октябрь 2023 года», — отметили в группе компаний. С введением в строй электростанции стабильное снабжение электричеством будет обеспечено для жителей населенных пунктов северной части Хабаровского края и крупного месторождения. Рудник является крупнейшим в составе активов «Полиметалла». Директор «Эскона» Сергей Крючков отметил, что опоры, произведенные на предприятии, имеют повышенный показатель жесткости и надежную антикоррозийную защиту. Это важно, поскольку на участках поворота трассы электропередач на опоры будет максимальная нагрузка. Изделия южноуральского завода способны выдержать значительные воздействия. Среди них механические, сейсмические и погодные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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