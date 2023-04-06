172 мобилизованных возвращены в семьи, сообщила омбудсмен Юлия Сударенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинскую область вернулись 172 мобилизованных жителя, среди которых многодетные отцы, забронированные специалисты, мужчины с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом 7 апреля рассказала региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«Мы вернули домой 172 мобилизованных челябинца. Среди них свыше 80 многодетных отцов с тремя детьми и более. Также вернули специалистов с бронью, студентов, мужчин с проблемами со здоровьем, например, со стентом в сердце, пластинами в голове», — сообщила Сударенко на пресс-конференции, которую провел холдинг «Гранада Пресс».

Омбудсмен уточнила, что точное количество обращений с просьбами о демобилизации назвать невозможно. Аппарат не может удовлетворить их все, для возвращения мобилизованного нужны веские причины. Иногда поступают просьбы от жен вернуть мобилизованных мужей. Но часто мужчины отказываются возвращаться и продолжают службу.