06 апреля 2023

В Челябинскую область вернулись 172 мобилизованных жителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
172 мобилизованных возвращены в семьи, сообщила омбудсмен Юлия Сударенко Фото:
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В Челябинскую область вернулись 172 мобилизованных жителя, среди которых многодетные отцы, забронированные специалисты, мужчины с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом 7 апреля рассказала региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«Мы вернули домой 172 мобилизованных челябинца. Среди них свыше 80 многодетных отцов с тремя детьми и более. Также вернули специалистов с бронью, студентов, мужчин с проблемами со здоровьем, например, со стентом в сердце, пластинами в голове», — сообщила Сударенко на пресс-конференции, которую провел холдинг «Гранада Пресс».

Омбудсмен уточнила, что точное количество обращений с просьбами о демобилизации назвать невозможно. Аппарат не может удовлетворить их все, для возвращения мобилизованного нужны веские причины. Иногда поступают просьбы от жен вернуть мобилизованных мужей. Но часто мужчины отказываются возвращаться и продолжают службу.

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В Челябинскую область вернулись 172 мобилизованных жителя, среди которых многодетные отцы, забронированные специалисты, мужчины с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом 7 апреля рассказала региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «Мы вернули домой 172 мобилизованных челябинца. Среди них свыше 80 многодетных отцов с тремя детьми и более. Также вернули специалистов с бронью, студентов, мужчин с проблемами со здоровьем, например, со стентом в сердце, пластинами в голове», — сообщила Сударенко на пресс-конференции, которую провел холдинг «Гранада Пресс». Омбудсмен уточнила, что точное количество обращений с просьбами о демобилизации назвать невозможно. Аппарат не может удовлетворить их все, для возвращения мобилизованного нужны веские причины. Иногда поступают просьбы от жен вернуть мобилизованных мужей. Но часто мужчины отказываются возвращаться и продолжают службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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