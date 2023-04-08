В России начали выпускать платежные стикеры: сколько стоит выпуск, где можно заказать

09 апреля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Платежный стикер можно оформить в нескольких российских банках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены Apple Pay. Такой способ подхватили уже несколько российских банков. URA.RU приводит главную информацию о принципах работы новой технологии. Компания Apple ввела ограничения в отношении России, отменив возможность бесконтактного платежа, после начала спецоперации на Украине. Также на территории РФ прекратила свою работу Google Pay. В ответ на это в стране придумали альтернативу для возвращения возможности оплачивать покупки без карты. Как работает платежный стикер Платежный стикер — это наклейка с встроенным чипом NFC (near field communication — «связь в близком поле» — прим. URA.RU). С ее помощью можно передавать данные на расстоянии 10 сантиметров. Для осуществления платежа необходимо поднести телефон или другой предмет со стикером к терминалу, где находится считыватель карт. У каких банков можно заказать Сейчас платежные стикеры оформляют Тинькофф Банк, Альфа-банк, Сбербанк (SberPay), Московский кредитный банк (МКБ), МТС-банк (Pay Tag), а также Газпромбанк. Цена оформления и обслуживания наклейки у каждого банка разная. Тинькофф Банк выпустит стикер за 700 рублей. А для клиентов Tinkoff Premium и Private оформление будет бесплатным.

Tinkoff Premium и Private оформление будет бесплатным. Альфа-Банк предлагает бесплатное оформление и обслуживание при тратах 10 тысяч рублей в месяц. Если клиент будет тратить меньше, ему придется платить 49 рублей в месяц.

Сбербанк выпускает стикер бесплатно, однако клиенту необходимо платить за обслуживание. Его стоимость та же, что у СберКарты, то есть 750 за первый год и 450 рублей за каждый последующий.

МКБ оформит стикер за 999 рублей.

В МТС-банке выпуск стикера обойдется в 699 рублей.

Газпромбанк выпускает платежный стикер по цене выпуска дополнительной карты, то есть 850 рублей. Как пользоваться Размер наклейки составляет примерно пять на три сантиметра. Стикер нужно приклеить на заднюю часть смартфона, после чего привязать к приложению банка. Пользоваться им надо как картой в местах, где возможна бесконтактная оплата. Если пользователь потеряет стикер, он должен заблокировать его либо через приложение, либо позвонить в банк. Отзывы Несмотря на, казалось бы, хорошую альтернативу системы бесконтактных платежей, некоторые пользователи успели выделить ряд недостатков. Одним из минусов клиенты Сбера назвали невозможность выбрать дизайн стикера. Также в качестве недостатка они обозначили острые углы у наклейки, что может повлиять на ее долговечность. Кроме того, некоторые пользователи заявили, что платежный стикер «портит» дизайн смартфона, а также гаджет становится толще. Клиенты Тинькофф Банка заявили, что такой системой неудобно пользоваться. Помимо этого, наклейку нужно прикрепить на нижнюю часть телефона, из-за чего девайс становится проблемно прикладывать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены Apple Pay. Такой способ подхватили уже несколько российских банков. URA.RU приводит главную информацию о принципах работы новой технологии. Компания Apple ввела ограничения в отношении России, отменив возможность бесконтактного платежа, после начала спецоперации на Украине. Также на территории РФ прекратила свою работу Google Pay. В ответ на это в стране придумали альтернативу для возвращения возможности оплачивать покупки без карты. Платежный стикер — это наклейка с встроенным чипом NFC (near field communication — «связь в близком поле» — прим. URA.RU). С ее помощью можно передавать данные на расстоянии 10 сантиметров. Для осуществления платежа необходимо поднести телефон или другой предмет со стикером к терминалу, где находится считыватель карт. Сейчас платежные стикеры оформляют Тинькофф Банк, Альфа-банк, Сбербанк (SberPay), Московский кредитный банк (МКБ), МТС-банк (Pay Tag), а также Газпромбанк. Цена оформления и обслуживания наклейки у каждого банка разная. Размер наклейки составляет примерно пять на три сантиметра. Стикер нужно приклеить на заднюю часть смартфона, после чего привязать к приложению банка. Пользоваться им надо как картой в местах, где возможна бесконтактная оплата. Если пользователь потеряет стикер, он должен заблокировать его либо через приложение, либо позвонить в банк. Несмотря на, казалось бы, хорошую альтернативу системы бесконтактных платежей, некоторые пользователи успели выделить ряд недостатков. Одним из минусов клиенты Сбера назвали невозможность выбрать дизайн стикера. Также в качестве недостатка они обозначили острые углы у наклейки, что может повлиять на ее долговечность. Кроме того, некоторые пользователи заявили, что платежный стикер «портит» дизайн смартфона, а также гаджет становится толще. Клиенты Тинькофф Банка заявили, что такой системой неудобно пользоваться. Помимо этого, наклейку нужно прикрепить на нижнюю часть телефона, из-за чего девайс становится проблемно прикладывать.