Автоэксперт объяснил, чем опасны зимние шины в теплое время

Автоэксперт Сергей Мишин: шипы на шинах могут вылетать на высокой скорости, если ездить на зимней резине в теплое время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , зима, шина, зимняя резина, автомобильная шина
Езда на зимних шинах в теплое время чревата потерей шипов, заявил Сергей Мишин Фото:

Резкие разгоны в теплую погоду на зимней резине чреваты потерей шипов на шинах. Об этом заявил автомобильный эксперт Сергей Мишин.

«При движении на высокой скорости (в теплое время на зимней резине — прим. URA.RU) центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку», — передает слова эксперта Газета.ru. Там он пояснил, что необходимо двигаться со скоростью меньше 90 километров в час, чтобы не допустить ДТП. Эксперт также добавил, что шипы вылетают из шин по причине того, что они прижимаются к дороге слишком сильно. При высокой скорости, отмечает Мишин, подобный исход вполне вероятен.

Россияне в 2023 году начали экономить на покупке автомобильных шин. Например, в первом квартале 2023 года продажи упали на 16%. Ранее Мишин рассказал, как россиян обманывают на шиномонтаже, передает sport24. По словам эксперта, жертвой обмана оказываются автолюбители, не изучающие актуальный прейскурант.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Резкие разгоны в теплую погоду на зимней резине чреваты потерей шипов на шинах. Об этом заявил автомобильный эксперт Сергей Мишин. «При движении на высокой скорости (в теплое время на зимней резине — прим. URA.RU) центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку», — передает слова эксперта Газета.ru. Там он пояснил, что необходимо двигаться со скоростью меньше 90 километров в час, чтобы не допустить ДТП. Эксперт также добавил, что шипы вылетают из шин по причине того, что они прижимаются к дороге слишком сильно. При высокой скорости, отмечает Мишин, подобный исход вполне вероятен. Россияне в 2023 году начали экономить на покупке автомобильных шин. Например, в первом квартале 2023 года продажи упали на 16%. Ранее Мишин рассказал, как россиян обманывают на шиномонтаже, передает sport24. По словам эксперта, жертвой обмана оказываются автолюбители, не изучающие актуальный прейскурант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...