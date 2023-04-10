Автоэксперт объяснил, чем опасны зимние шины в теплое время

Автоэксперт Сергей Мишин: шипы на шинах могут вылетать на высокой скорости, если ездить на зимней резине в теплое время

10 апреля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Езда на зимних шинах в теплое время чревата потерей шипов, заявил Сергей Мишин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резкие разгоны в теплую погоду на зимней резине чреваты потерей шипов на шинах. Об этом заявил автомобильный эксперт Сергей Мишин. «При движении на высокой скорости (в теплое время на зимней резине — прим. URA.RU) центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку», — передает слова эксперта Газета.ru . Там он пояснил, что необходимо двигаться со скоростью меньше 90 километров в час, чтобы не допустить ДТП. Эксперт также добавил, что шипы вылетают из шин по причине того, что они прижимаются к дороге слишком сильно. При высокой скорости, отмечает Мишин, подобный исход вполне вероятен. Россияне в 2023 году начали экономить на покупке автомобильных шин. Например, в первом квартале 2023 года продажи упали на 16%. Ранее Мишин рассказал, как россиян обманывают на шиномонтаже, передает sport24 . По словам эксперта, жертвой обмана оказываются автолюбители, не изучающие актуальный прейскурант.

Резкие разгоны в теплую погоду на зимней резине чреваты потерей шипов на шинах. Об этом заявил автомобильный эксперт Сергей Мишин. «При движении на высокой скорости (в теплое время на зимней резине — прим. URA.RU) центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку», — передает слова эксперта Газета.ru. Там он пояснил, что необходимо двигаться со скоростью меньше 90 километров в час, чтобы не допустить ДТП. Эксперт также добавил, что шипы вылетают из шин по причине того, что они прижимаются к дороге слишком сильно. При высокой скорости, отмечает Мишин, подобный исход вполне вероятен. Россияне в 2023 году начали экономить на покупке автомобильных шин. Например, в первом квартале 2023 года продажи упали на 16%. Ранее Мишин рассказал, как россиян обманывают на шиномонтаже, передает sport24. По словам эксперта, жертвой обмана оказываются автолюбители, не изучающие актуальный прейскурант.