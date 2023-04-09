Россияне стали экономить на покупке автомобильных шин

«Коммерсант»: продажи шин в 2023 году упали на 16%

10 апреля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Российские автовладельцы стали чаще выбирать более бюджетные марки шин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16%. Такими данными делится система маркировки «Честный знак». «В январе—марте продажи шин в российской рознице снизились на 16%, до 3,2 млн штук», — пишет « Коммерсант» , со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак». Российские автовладельцы стали зачастую выбирать более бюджетные предложения. При этом уточняется, что наибольшей популярностью пользовались покрышки под диск радиусом 16 дюймов (25% покупок), R15 (21,1% покупок) и R14 (13,4% покупок). Всего в России к началу сезона смены резины на складах имелось 34,8 миллиона летних и всесезонных шин, отмечает оператор «Честного знака». Согласно представленным сведениям, из них почти 25,7 миллиона летних, а всесезонных шин около 8,8 миллионов. По словам руководителя категории «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева, российские автовладельцы взамен привычных марок стали выбирать бюджетные, «но качественные варианты». Он приводит в пример китайскую марку Triangle, ее продажи за год выросли в 2,6 раза. Ранее в беседе с URA.RU руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко посоветовал россиянам менять зимнюю резину на летнюю при пяти градусах тепла среднесуточной температуры. При этом специалист предупредил, что водителям необходимо сохранять зимний стиль вождения весной. По его словам, в этот период лучше учитывать погодные изменения и не увеличивать скорость на дороге, так как именно шины не справляются со сцепными свойствами, если водитель не справится с управлением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продажи шин в первом квартале 2023 года упали на 16%. Такими данными делится система маркировки «Честный знак». «В январе—марте продажи шин в российской рознице снизились на 16%, до 3,2 млн штук», — пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак». Российские автовладельцы стали зачастую выбирать более бюджетные предложения. При этом уточняется, что наибольшей популярностью пользовались покрышки под диск радиусом 16 дюймов (25% покупок), R15 (21,1% покупок) и R14 (13,4% покупок). Всего в России к началу сезона смены резины на складах имелось 34,8 миллиона летних и всесезонных шин, отмечает оператор «Честного знака». Согласно представленным сведениям, из них почти 25,7 миллиона летних, а всесезонных шин около 8,8 миллионов. По словам руководителя категории «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева, российские автовладельцы взамен привычных марок стали выбирать бюджетные, «но качественные варианты». Он приводит в пример китайскую марку Triangle, ее продажи за год выросли в 2,6 раза. Ранее в беседе с URA.RU руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко посоветовал россиянам менять зимнюю резину на летнюю при пяти градусах тепла среднесуточной температуры. При этом специалист предупредил, что водителям необходимо сохранять зимний стиль вождения весной. По его словам, в этот период лучше учитывать погодные изменения и не увеличивать скорость на дороге, так как именно шины не справляются со сцепными свойствами, если водитель не справится с управлением.