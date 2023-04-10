10 апреля 2023

Киев определился, как будет обслуживать военную технику НАТО

Глава минобороны Дании: техника ВСУ будет обслуживаться американскими военными на пенсии
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Американские военные будут обслуживать технику ВСУ, предложил Троэльс Лунд Поульсен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военная техника ВСУ, которую Украине отправили страны НАТО будет обслуживаться американскими военными, ушедшими со службы. Такое предложение выразил глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

«Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас обычные гражданские, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники», — заявил Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство РБК «Украина».

После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине оружие. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. Однако на тот момент у Украины не было специалистов для обслуживания техники. Помимо обучения бойцов ВСУ в странах НАТО, американские войны передавали опыт дистанционно. Последний подход используется для мелкого ремонта, передает «Федеральное агентство новостей».

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Военная техника ВСУ, которую Украине отправили страны НАТО будет обслуживаться американскими военными, ушедшими со службы. Такое предложение выразил глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. «Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас обычные гражданские, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники», — заявил Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство РБК «Украина». После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине оружие. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. Однако на тот момент у Украины не было специалистов для обслуживания техники. Помимо обучения бойцов ВСУ в странах НАТО, американские войны передавали опыт дистанционно. Последний подход используется для мелкого ремонта, передает «Федеральное агентство новостей».
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