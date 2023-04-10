10 апреля 2023
09 апреля 2023

Пенсионеры Нижневартовска получили от властей города квартальные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии сообщили, что выплаты традиционные Фото:

Неработающие пенсионеры Нижневартовска получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.

«Денежные средства в размере 500 рублей уже перечислены на лицевые счета граждан. Выплаты получили неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны», — сообщили в мэрии.

Всего квартальную выплату получило более 40 тысяч человек. Деньги выделялись на социальные выплаты из городского бюджета. «Выплата традиционная, из бюджета города. Это социальная поддержка граждан», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат денежные выплаты к 9 Мая. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий.

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Неработающие пенсионеры Нижневартовска получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «Денежные средства в размере 500 рублей уже перечислены на лицевые счета граждан. Выплаты получили неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны», — сообщили в мэрии. Всего квартальную выплату получило более 40 тысяч человек. Деньги выделялись на социальные выплаты из городского бюджета. «Выплата традиционная, из бюджета города. Это социальная поддержка граждан», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат денежные выплаты к 9 Мая. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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