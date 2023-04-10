Пенсионеры Нижневартовска получили от властей города квартальные выплаты

11 апреля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В мэрии сообщили, что выплаты традиционные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неработающие пенсионеры Нижневартовска получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «Денежные средства в размере 500 рублей уже перечислены на лицевые счета граждан. Выплаты получили неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны», — сообщили в мэрии. Всего квартальную выплату получило более 40 тысяч человек. Деньги выделялись на социальные выплаты из городского бюджета. «Выплата традиционная, из бюджета города. Это социальная поддержка граждан», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат денежные выплаты к 9 Мая. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий.

Неработающие пенсионеры Нижневартовска получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «Денежные средства в размере 500 рублей уже перечислены на лицевые счета граждан. Выплаты получили неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны», — сообщили в мэрии. Всего квартальную выплату получило более 40 тысяч человек. Деньги выделялись на социальные выплаты из городского бюджета. «Выплата традиционная, из бюджета города. Это социальная поддержка граждан», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат денежные выплаты к 9 Мая. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий.