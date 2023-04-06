Жители ХМАО получат денежные выплаты к 9 Мая

07 апреля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Деньги должны перечислить до 1 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ХМАО получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий. Об этом сообщили в окружном правительстве. «20 тысяч рублей будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“; неработающим пенсионерам — узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны», — говорится на сайте правительства. Также отдельные категории югорчан получат выплаты в десять тысяч рублей. По две тысячи рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявшие родителей — участников Великой Отечественной войны. Перечислить деньги должны до 1 мая в беззаявительном порядке, гражданам которые стоят на учете в окружном Агентстве социального благополучия. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Как сообщили в городской администрации, сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.

Жители ХМАО получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы. Среди тех, кому положены деньги, находятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий. Об этом сообщили в окружном правительстве. «20 тысяч рублей будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“; неработающим пенсионерам — узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны», — говорится на сайте правительства. Также отдельные категории югорчан получат выплаты в десять тысяч рублей. По две тысячи рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявшие родителей — участников Великой Отечественной войны. Перечислить деньги должны до 1 мая в беззаявительном порядке, гражданам которые стоят на учете в окружном Агентстве социального благополучия. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе в программу празднования Дня Победы внесли изменения из-за жалоб местных жителей. Как сообщили в городской администрации, сквер Памяти не вмещал всех горожан, желающих принять участие в митинге. В этом году мероприятие проведут на центральной площади.