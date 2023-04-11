Володин: в России запретили продавать вейпы несовершеннолетним 11 апреля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + Володин заявил, что большинство депутатов поддержало решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей», — заявил Володин. Он отметил, что абсолютное большинство депутатов высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. По мнению Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. В январе 2023 года спикер Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Роспотребнадзор поддержал предложение Володина. Депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей», — заявил Володин. Он отметил, что абсолютное большинство депутатов высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. По мнению Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. В январе 2023 года спикер Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Роспотребнадзор поддержал предложение Володина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям