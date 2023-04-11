Володин: в России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

Депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей», — заявил Володин. Он отметил, что абсолютное большинство депутатов высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки.
По мнению Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.
В январе 2023 года спикер Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Роспотребнадзор поддержал предложение Володина.
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