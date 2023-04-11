Володин: в России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин заявил, что большинство депутатов поддержало решение Фото:

Депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей», — заявил Володин. Он отметил, что абсолютное большинство депутатов высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки.

По мнению Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.

В январе 2023 года спикер Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Роспотребнадзор поддержал предложение Володина.

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Депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей», — заявил Володин. Он отметил, что абсолютное большинство депутатов высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. По мнению Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. А токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. В январе 2023 года спикер Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов, сообщает RT. Роспотребнадзор поддержал предложение Володина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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