В Кремле объяснили смысл закона об электронных повестках

Песков: электронные повестки нужны для исправлений ошибок военкоматов в начале СВО

12 апреля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Введение электронных повесток связано с созданием порядка в военкоматах, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Принятие закона об электронных повестках связано с упорядочиванием системы призыва. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на момент начала СВО в военкоматах России был беспорядок. Новость по теме В России будут действовать электронные повестки: главное к вечеру 11 апреля «Нам нужно отдавать себе отчет, что речь идет, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии должны служить призывники по Конституции», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что во время начала СВО в военкоматах был беспорядок. Песков отметило, что введение такого закона сделает систему эффективной.

Принятие закона об электронных повестках связано с упорядочиванием системы призыва. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на момент начала СВО в военкоматах России был беспорядок. «Нам нужно отдавать себе отчет, что речь идет, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии должны служить призывники по Конституции», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что во время начала СВО в военкоматах был беспорядок. Песков отметило, что введение такого закона сделает систему эффективной.