В Кремле объяснили смысл закона об электронных повестках

Песков: электронные повестки нужны для исправлений ошибок военкоматов в начале СВО
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Введение электронных повесток связано с созданием порядка в военкоматах, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Призыв — 2023

Принятие закона об электронных повестках связано с упорядочиванием системы призыва. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на момент начала СВО в военкоматах России был беспорядок.

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«Нам нужно отдавать себе отчет, что речь идет, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии должны служить призывники по Конституции», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что во время начала СВО в военкоматах был беспорядок. Песков отметило, что введение такого закона сделает систему эффективной.

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Принятие закона об электронных повестках связано с упорядочиванием системы призыва. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на момент начала СВО в военкоматах России был беспорядок. «Нам нужно отдавать себе отчет, что речь идет, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии должны служить призывники по Конституции», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также отметил, что во время начала СВО в военкоматах был беспорядок. Песков отметило, что введение такого закона сделает систему эффективной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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