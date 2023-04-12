В Кремле объяснили смысл закона об электронных повестках

Принятие закона об электронных повестках связано с упорядочиванием системы призыва. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на момент начала СВО в военкоматах России был беспорядок.
«Нам нужно отдавать себе отчет, что речь идет, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии должны служить призывники по Конституции», — заявил Песков во время общения с журналистами, его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что во время начала СВО в военкоматах был беспорядок. Песков отметило, что введение такого закона сделает систему эффективной.
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