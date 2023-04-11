В России будут действовать электронные повестки: главное к вечеру 11 апреля

Электронные повестки в России будут иметь такую же силу, как врученные лично
Госдума России одобрила поправки о совершенствовании воинского учета в России. Документ приравнивает электронные повестки к обычным и предусматривает новые ограничения для уклонистов. В стране будет создан реестр воинского учета. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 апреля.
- Электронные повестки, отправленные через «Госуслуги», будут иметь такую же силу, как врученные лично. Соответствующие поправки Госдума приняла во втором и третьем чтении. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что эта мера обеспечит равенство россиян.
- В России будет создан реестр военнообязанных. Работодатели и госорганизации будут обязаны передавать данные о военнообязанных в военкоматы, за счет них в автоматизированном режиме будет создан реестр. Опубликованная там повестка будет считаться полученной через семь дней.
- Не все депутаты сразу выступили за принятие поправок. Часть их них заявили, что за такой короткий срок нельзя одобрить поправки. Тем не менее, почти все депутаты проголосовали «за», один воздержался.
- Поправки предполагают возможность обжалования повестки. В законопроекте указан регламент, по которому нужно направить жалобу по повестке в случае ее неправомерности.
- Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал, при каких обстоятельствах Украина отменит контрнаступление. Он считает, что если украинская армия будет испытывать нехватку боеприпасов и военной техники, то она не сможет начать наступление. Если проблем с оснащением не возникнет, то ВСУ попробуют пойти в наступление до 9 мая, чтобы устроить символический праздник.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет как минимум три варианта наступления. Киев находится в постоянном контакте с союзниками.
- ЧВК «Вагнер» ведет бои за центральные кварталы Бахмута (Артемовска), передает Пятый канал. Украинские военные уже не видят смысла в обороне города. О готовности ВСУ отступить рассказали журналисты немецкой газеты Bild.
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