Челябинскую область накроют ночные снегопады. Скрин

12 апреля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В области днем 13 апреля начнутся дожди, которые ночью перейдут в снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ожидаются снегопады и ночные заморозки после потепления 13 апреля до плюс 20 градусов. Ночами 14 и 15 апреля будут идти дожди, переходящие в снег. Температура может опуститься вплоть до минус 12 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В области ночью 13 апреля температура опустится до минус пяти градусов, в низинах — до минус восьми. Днем температура резко повысится до 20 градусов тепла, возможны дожди. Затем, 14 и 15 апреля наступит резкое похолодание: будут идти дожди и снег, поднимется сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночная температура будет колебаться с минус 12 до минус двух градусов, дневная — с нуля до плюс шести градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинск с 13 по 15 апреля сильных осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, днем 13 апреля температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла. 14 и 15 апреля установится прохладная погода. Температура ночью не превысит минус пяти градусов, а днем — плюс пяти. Синоптики предупредили, что 14 и 15 апреля в область придут снегопады и ночные заморозки Скрин: сайт Челябгидрометцентра В Челябинске с 13 по 15 апреля будет преимущественно без осадков Скрин: сайт Челябгидрометцентра

В Челябинской области ожидаются снегопады и ночные заморозки после потепления 13 апреля до плюс 20 градусов. Ночами 14 и 15 апреля будут идти дожди, переходящие в снег. Температура может опуститься вплоть до минус 12 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В области ночью 13 апреля температура опустится до минус пяти градусов, в низинах — до минус восьми. Днем температура резко повысится до 20 градусов тепла, возможны дожди. Затем, 14 и 15 апреля наступит резкое похолодание: будут идти дожди и снег, поднимется сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ночная температура будет колебаться с минус 12 до минус двух градусов, дневная — с нуля до плюс шести градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинск с 13 по 15 апреля сильных осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, днем 13 апреля температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла. 14 и 15 апреля установится прохладная погода. Температура ночью не превысит минус пяти градусов, а днем — плюс пяти.