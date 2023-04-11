11 апреля 2023

Правительство ХМАО обновит дизайн официального сайта, который не менялся более семи лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, администрация ханты-мансийска
Власти Югры обновят сайт правительства Фото:

Правительство ХМАО обновит дизайн официального сайта, который не менялся более семи лет. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Яков Самохвалов сообщил журналисту URA.RU, что первые эскизы уже прорабатываются.

«Обновление сайта правительства Югры планируется в этом году. Хотим обновить дизайн, осовременить немного. Уже собирались на заседание рабочей группы с коллегами, первые эскизы я видел, обсуждения идут», — рассказал Самохвалов.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин добавил что на сайте регулярно проводятся технологические обновления, не связанные со сменой внешней оболочки. «Мы постоянно обновляем техническую часть, мелкие правки могут вноситься каждый день. Крупное обновление технологической платформы было в конце марта», — уточнил Ципорин.

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Правительство ХМАО обновит дизайн официального сайта, который не менялся более семи лет. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Яков Самохвалов сообщил журналисту URA.RU, что первые эскизы уже прорабатываются. «Обновление сайта правительства Югры планируется в этом году. Хотим обновить дизайн, осовременить немного. Уже собирались на заседание рабочей группы с коллегами, первые эскизы я видел, обсуждения идут», — рассказал Самохвалов. Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин добавил что на сайте регулярно проводятся технологические обновления, не связанные со сменой внешней оболочки. «Мы постоянно обновляем техническую часть, мелкие правки могут вноситься каждый день. Крупное обновление технологической платформы было в конце марта», — уточнил Ципорин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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