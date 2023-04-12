12 апреля 2023

Военный эксперт Шурыгин допустил скорое завершение боев за Артемовск

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, военные, украина, снайпер, мариуполь, беженцы, охотник, карабин, оптический прицел, снайперская винтовка, солдат, гуманитарная катастрофа
По мнению эксперта, у ВСУ не хватит ресурсов, чтобы сражаться за Артемовск Фото:

Бои за Артемовск (Донецк) перешли в финальную стадию и уже совсем скоро закончатся тем, что город будет освобожден. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара», — сказал «Известиям» Шурыгин. По его словам, за последние три месяца ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат в боях за Артемовск, поэтому у них не хватит сил, чтобы продолжать сражения.

Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске. Российские военные контролируют уже более 75% города, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Бои за Артемовск (Донецк) перешли в финальную стадию и уже совсем скоро закончатся тем, что город будет освобожден. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара», — сказал «Известиям» Шурыгин. По его словам, за последние три месяца ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат в боях за Артемовск, поэтому у них не хватит сил, чтобы продолжать сражения. Ранее Минобороны сообщало, что к 12 апреля штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске. Российские военные контролируют уже более 75% города, считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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