Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли большую часть Артемовска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны России.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Десантники сковывают действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов в городе», — сообщает Минобороны.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — отмечал он.
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