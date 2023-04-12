Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске

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Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли большую часть Артемовска Фото:
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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны России.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Десантники сковывают действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов в городе», — сообщает Минобороны.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — отмечал он.

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три городских квартала в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Минобороны России. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Десантники сковывают действия ВСУ на флангах штурмовых отрядов в городе», — сообщает Минобороны. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения взяли большую часть Артемовска (Бахмута). «Более 75% Артемовска находятся под контролем российских подразделений», — отмечал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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