Студенты продавали обнаженные фото девушки, созданной нейросетью

Два студента с помощью нейросети создали девушку своей мечты, на обнаженных фотографиях которой зарабатывали деньги в социальной сети Reddit. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Два студента информатики продавали на Reddit фотографии обнаженной девушки, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Студенты для общения с другими пользователями создали специальную страницу этой девушки по имени Клаудия», — говорится в материале
Там добавили, что студенты хотели провести эксперимент, который должен был показать можно ли реального пользователя обмануть цифровыми фотографиями человека. Студенты заработали около 100 долларов до того момента пока сами не признались в том, что девушка была создана нейросетью, заключили в газете.
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