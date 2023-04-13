Студенты продавали обнаженные фото девушки, созданной нейросетью

13 апреля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Пользователи платили деньги за фотографии несуществующей девушки, пишет Daily Mail Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два студента с помощью нейросети создали девушку своей мечты, на обнаженных фотографиях которой зарабатывали деньги в социальной сети Reddit. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Два студента информатики продавали на Reddit фотографии обнаженной девушки, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Студенты для общения с другими пользователями создали специальную страницу этой девушки по имени Клаудия», — говорится в материале газеты . Там добавили, что студенты хотели провести эксперимент, который должен был показать можно ли реального пользователя обмануть цифровыми фотографиями человека. Студенты заработали около 100 долларов до того момента пока сами не признались в том, что девушка была создана нейросетью, заключили в газете. Изображение девушки, которую создал искусственный интеллект Фото: социальная сеть Reddit

Два студента с помощью нейросети создали девушку своей мечты, на обнаженных фотографиях которой зарабатывали деньги в социальной сети Reddit. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Два студента информатики продавали на Reddit фотографии обнаженной девушки, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Студенты для общения с другими пользователями создали специальную страницу этой девушки по имени Клаудия», — говорится в материале газеты. Там добавили, что студенты хотели провести эксперимент, который должен был показать можно ли реального пользователя обмануть цифровыми фотографиями человека. Студенты заработали около 100 долларов до того момента пока сами не признались в том, что девушка была создана нейросетью, заключили в газете.