Кремль отреагировал на требования «Нафтогаза» выплатить 5 млрд долларов за активы в Крыму

Россия изучит решение Третейского суда в Гааге, отметил Песков
Россия проанализирует решение Третейского суда в Гааге, согласно которому РФ должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергетической компании «Нафтогаз» в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Решение новое, нужно его проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
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