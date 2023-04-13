Кремль отреагировал на требования «Нафтогаза» выплатить 5 млрд долларов за активы в Крыму

Песков: Россия проанализирует решение Суда в Гааге о выплате Украине активов «Нафтогаза»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия изучит решение Третейского суда в Гааге, отметил Песков Фото:

Россия проанализирует решение Третейского суда в Гааге, согласно которому РФ должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергетической компании «Нафтогаз» в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Решение новое, нужно его проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия проанализирует решение Третейского суда в Гааге, согласно которому РФ должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергетической компании «Нафтогаз» в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Решение новое, нужно его проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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