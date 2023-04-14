Аналитики определили, сколько стоит подготовка к Пасхе

АТОЛ: Средняя стоимость «пасхального набора» в 2023 году составляет около 371 рубля
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Цена на «пасхальные набор» практически не изменилась с 2022 года, сообщает АТОЛ Фото:

Стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.

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«Средняя цена за десяток яиц 10—13 апреля составляла 81 рубль. При этом стоимость на них по мере приближения праздника не меняется. <…> Пасхальные куличи в среднем можно приобрести за 161 рубль, <…> 1 кг творога варьируется в районе 129 рублей», — передает подсчеты аналитиков «Газета.ру». Там же указали, что в 2022 году «пасхальный набор» стоил примерно столько же, за исключением самого дня православной Пасхи, когда кулич продавался в среднем по 203 рубля.

Ранее «Дни.ру» приводили пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как выбрать качественный кулич, передает «Национальная служба новостей».

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Стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль. «Средняя цена за десяток яиц 10—13 апреля составляла 81 рубль. При этом стоимость на них по мере приближения праздника не меняется. <…> Пасхальные куличи в среднем можно приобрести за 161 рубль, <…> 1 кг творога варьируется в районе 129 рублей», — передает подсчеты аналитиков «Газета.ру». Там же указали, что в 2022 году «пасхальный набор» стоил примерно столько же, за исключением самого дня православной Пасхи, когда кулич продавался в среднем по 203 рубля. Ранее «Дни.ру» приводили пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как выбрать качественный кулич, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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