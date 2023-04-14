Аналитики определили, сколько стоит подготовка к Пасхе

Стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.
«Средняя цена за десяток яиц 10—13 апреля составляла 81 рубль. При этом стоимость на них по мере приближения праздника не меняется. <…> Пасхальные куличи в среднем можно приобрести за 161 рубль, <…> 1 кг творога варьируется в районе 129 рублей», — передает подсчеты аналитиков «Газета.ру». Там же указали, что в 2022 году «пасхальный набор» стоил примерно столько же, за исключением самого дня православной Пасхи, когда кулич продавался в среднем по 203 рубля.
Ранее «Дни.ру» приводили пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как выбрать качественный кулич, передает «Национальная служба новостей».
Стоимость востребованных товаров к Пасхе не изменилась по сравнению с 2022 годом. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль. «Средняя цена за десяток яиц 10—13 апреля составляла 81 рубль. При этом стоимость на них по мере приближения праздника не меняется. <…> Пасхальные куличи в среднем можно приобрести за 161 рубль, <…> 1 кг творога варьируется в районе 129 рублей», — передает подсчеты аналитиков «Газета.ру». Там же указали, что в 2022 году «пасхальный набор» стоил примерно столько же, за исключением самого дня православной Пасхи, когда кулич продавался в среднем по 203 рубля. Ранее «Дни.ру» приводили пошаговый рецепт приготовления творожной пасхи. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как выбрать качественный кулич, передает «Национальная служба новостей».