12 апреля 2023

Названы категории людей, которым лучше отказаться от яиц и куличей на Пасху

Врач-эндокринолог рекомендует людям с сахарным диабетом отказаться от употребления куличей на Пасху
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Клипарт. Пермь, свеча, кулич, пасха, церковный обряд, крашеные яйца
Людям с заболеваниями печени необходимо следить за количеством употребления яиц, заявила Елизавета Кардапольцева Фото:

Люди, имеющие признаки заболевания печени, аллергии на яичный белок, ожирение и сахарный диабет, должны осторожно подходить к употреблению яиц и куличей на Пасху. Об этом заявила врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева.

«Нет ничего опасного в ежедневном употреблении любого количества яиц, если у человека нет заболеваний печени и нарушений липидного обмена. Если же человек испытывает проблемы с весом, то, конечно, ему стоит ограничить употребление куличей», — передает слова Кардапольцевой «Газета.ру».

Она добавила, что люди с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта не должны гнаться за тем, чтобы приобрести в магазине свежеиспеченный кулич, так как употребление свежей выпечки не рекомендуется людям с такими диагнозами. Также куличи строго противопоказаны тем, кто страдает от сахарного диабета, заключила врач-эндокринолог.

Печь куличи и красить яйца россияне начнут в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. Шеф-повар Александр Белькович заявил, что окрашивание пасхальных яиц вином является абсолютно безопасным и безвредным для здоровья действием, передают «Дни.ру». Эксперты Роспотребнадзора также напомнили, что пасхальные яйца необходимо употреблять как можно раньше после приготовления, так как они хранятся не более 36 часов, сообщает «МK.RU».

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Люди, имеющие признаки заболевания печени, аллергии на яичный белок, ожирение и сахарный диабет, должны осторожно подходить к употреблению яиц и куличей на Пасху. Об этом заявила врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева. «Нет ничего опасного в ежедневном употреблении любого количества яиц, если у человека нет заболеваний печени и нарушений липидного обмена. Если же человек испытывает проблемы с весом, то, конечно, ему стоит ограничить употребление куличей», — передает слова Кардапольцевой «Газета.ру». Она добавила, что люди с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта не должны гнаться за тем, чтобы приобрести в магазине свежеиспеченный кулич, так как употребление свежей выпечки не рекомендуется людям с такими диагнозами. Также куличи строго противопоказаны тем, кто страдает от сахарного диабета, заключила врач-эндокринолог. Печь куличи и красить яйца россияне начнут в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. Шеф-повар Александр Белькович заявил, что окрашивание пасхальных яиц вином является абсолютно безопасным и безвредным для здоровья действием, передают «Дни.ру». Эксперты Роспотребнадзора также напомнили, что пасхальные яйца необходимо употреблять как можно раньше после приготовления, так как они хранятся не более 36 часов, сообщает «МK.RU».
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