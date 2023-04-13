13 апреля 2023

Челябинский губернатор примет участие в заседании с Мишустиным

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, текслер алексей
Алексей Текслер в Москве примет участие в заседании двух министерств и центробанка Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании, где председателем будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе главы региона, обсудят итоги 2022 года и планы на 2023 год.

«Губернатор Алексей Текслер в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ примет участие в совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина РФ. Обсудят основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год», — отметили в пресс-службе Текслера.

Проведет заседание премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что свои доклады представят министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании, где председателем будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе главы региона, обсудят итоги 2022 года и планы на 2023 год. «Губернатор Алексей Текслер в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ примет участие в совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина РФ. Обсудят основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год», — отметили в пресс-службе Текслера. Проведет заседание премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что свои доклады представят министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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