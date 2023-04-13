Челябинский губернатор примет участие в заседании с Мишустиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании, где председателем будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе главы региона, обсудят итоги 2022 года и планы на 2023 год.
«Губернатор Алексей Текслер в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ примет участие в совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина РФ. Обсудят основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год», — отметили в пресс-службе Текслера.
Проведет заседание премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что свои доклады представят министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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