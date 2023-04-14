Минэкономразвития спрогнозировали, как изменятся зарплаты россиян в 2023 году

Глава Минэкономразвития Решетников: в 2023 году зарплаты россиян увеличатся более чем на 5%
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В 2023 году ожидается рост доходов населения Фото:

В России ожидается рост реальных зарплат граждан более чем на 5% в 2023 году. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

«Ожидаем рост доходов населения. В первую очередь — зарплат. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%», — заявил Максим Решетников. По его словам, этому поспособствует низкий уровень безработицы в стране, а также маленькая кадровая конкуренция.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным сообщила о росте зарплат граждан за последние пять лет. По ее словам, рост заработных плат за эти годы составил 22,1%, передает «Ридус».

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В России ожидается рост реальных зарплат граждан более чем на 5% в 2023 году. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина. «Ожидаем рост доходов населения. В первую очередь — зарплат. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%», — заявил Максим Решетников. По его словам, этому поспособствует низкий уровень безработицы в стране, а также маленькая кадровая конкуренция. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным сообщила о росте зарплат граждан за последние пять лет. По ее словам, рост заработных плат за эти годы составил 22,1%, передает «Ридус».
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