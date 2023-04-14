Экс-офицер Пентагона Коффлер: США промолчат в ответ на гибель своего бойца на Украине

15 апреля 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

По словам экс-офицера, для ответных мер против России нужно развитие конфликта Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в случае гибели своего солдата на Украине не станут наносить ответные удары по России. Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Эксперт по России не считает, что Вашингтон будет отвечать на гибель американского бойца на Украине», — ссылается телеканал Fox News на слова Коффлер. Экс-офицер отмечает, что ни один из президентов США не рассматривал бы боевые действия против Москвы, для такого потребовалось бы, чтобы Россия «целенаправленно убивала сотни американцев». Ранее американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что правительство США нарушило закон, начав конфликт против России. Также он подчеркнул, что, несмотря на участие Запада в конфликте, Украина фактически проигрывает.

США в случае гибели своего солдата на Украине не станут наносить ответные удары по России. Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. «Эксперт по России не считает, что Вашингтон будет отвечать на гибель американского бойца на Украине», — ссылается телеканал Fox News на слова Коффлер. Экс-офицер отмечает, что ни один из президентов США не рассматривал бы боевые действия против Москвы, для такого потребовалось бы, чтобы Россия «целенаправленно убивала сотни американцев». Ранее американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что правительство США нарушило закон, начав конфликт против России. Также он подчеркнул, что, несмотря на участие Запада в конфликте, Украина фактически проигрывает.