Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден нарушил закон, начав войну против России, заявил Такер Карлсон Фото:

Правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Об этом заявил американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он подчеркнул, что это является преступлением.

«США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована Конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства», — заявил Карлсон в эфире Fox News. Также он добавил, что, несмотря на прямое участие США, Украина фактически проигрывает в этом конфликте.

Ранее бывший федеральный прокурор штата Джордж Пэрри заявлял, что Байден близок к ядерной войне, передает «Ридус». Он уточнил, что президент Штатов провоцирует Россию, проводя террористические акты наподобие подрывов «Северного потока». Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Байден хотел шантажировать Россию таким образом, пишет RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Об этом заявил американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он подчеркнул, что это является преступлением. «США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована Конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства», — заявил Карлсон в эфире Fox News. Также он добавил, что, несмотря на прямое участие США, Украина фактически проигрывает в этом конфликте. Ранее бывший федеральный прокурор штата Джордж Пэрри заявлял, что Байден близок к ядерной войне, передает «Ридус». Он уточнил, что президент Штатов провоцирует Россию, проводя террористические акты наподобие подрывов «Северного потока». Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Байден хотел шантажировать Россию таким образом, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...