Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией

14 апреля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Джо Байден нарушил закон, начав войну против России, заявил Такер Карлсон Фото: Official White House / Adam Schultz Правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Об этом заявил американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он подчеркнул, что это является преступлением. «США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована Конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства», — заявил Карлсон в эфире Fox News . Также он добавил, что, несмотря на прямое участие США, Украина фактически проигрывает в этом конфликте. Ранее бывший федеральный прокурор штата Джордж Пэрри заявлял, что Байден близок к ядерной войне, передает «Ридус». Он уточнил, что президент Штатов провоцирует Россию, проводя террористические акты наподобие подрывов «Северного потока». Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Байден хотел шантажировать Россию таким образом, пишет RT.

Правительство США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России. Об этом заявил американский обозреватель Такер Карлсон, упомянув, что она не была официально объявлена конгрессом США. Он подчеркнул, что это является преступлением. «США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована Конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства», — заявил Карлсон в эфире Fox News. Также он добавил, что, несмотря на прямое участие США, Украина фактически проигрывает в этом конфликте. Ранее бывший федеральный прокурор штата Джордж Пэрри заявлял, что Байден близок к ядерной войне, передает «Ридус». Он уточнил, что президент Штатов провоцирует Россию, проводя террористические акты наподобие подрывов «Северного потока». Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Байден хотел шантажировать Россию таким образом, пишет RT.