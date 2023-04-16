В Брянске нашли беспилотник со взрывчаткой

16 апреля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Житель Брянска нашел обломки беспилотника с взрывчаткой в лесу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города. «В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество. Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города. «В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество. Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.