В Брянске нашли беспилотник со взрывчаткой

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Житель Брянска нашел обломки беспилотника с взрывчаткой в лесу Фото:

Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города.

«В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество.

Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.

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Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города. «В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество. Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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