В Брянске нашли беспилотник со взрывчаткой

Житель Брянска нашел обломки беспилотника с взрывчаткой в лесуФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города.
«В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество.
Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.
Беспилотник упал в Брянске. Об этом сообщает Baza со ссылкой на местного жителя, который обнаружил обломки в лесу недалеко от города. «В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой», — передает telegram-канал Baza. Уточняется, что обломки БПЛА нашел в лесу местный житель. Среди обломков он обнаружил взрывчатку. По предварительной информации, дрон нес взрывчатое вещество. Корреспондент URA.RU направил запросы в Минобороны России и пресс-службу губернатора Брянской области. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.