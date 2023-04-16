Захарова сочла показательным решение Польши отказаться от импорта зерна с Украины

17 апреля 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Мария Захарова прокомментировала решение Польши отказаться от украинского зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение властей Польши отказаться от украинского зерна весьма показательный выбор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это лишний раз доказывает о фиктивной заботе нуждающихся в продовольствии. «И очень показательна подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала решение властей Польши запретить ввоз украинского зерна на территорию своей страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — возмутилась представитель МИД. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня, передает RT. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, пишет британская газета, Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны, передает телеканал 360.

Решение властей Польши отказаться от украинского зерна весьма показательный выбор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это лишний раз доказывает о фиктивной заботе нуждающихся в продовольствии. «И очень показательна подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала решение властей Польши запретить ввоз украинского зерна на территорию своей страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — возмутилась представитель МИД. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня, передает RT. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, пишет британская газета, Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны, передает телеканал 360.