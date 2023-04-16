16 апреля 2023

Захарова сочла показательным решение Польши отказаться от импорта зерна с Украины

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала решение Польши отказаться от украинского зерна Фото:

Решение властей Польши отказаться от украинского зерна весьма показательный выбор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это лишний раз доказывает о фиктивной заботе нуждающихся в продовольствии.

«И очень показательна подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала решение властей Польши запретить ввоз украинского зерна на территорию своей страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — возмутилась представитель МИД.

Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня, передает RT. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, пишет британская газета, Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны, передает телеканал 360.

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Решение властей Польши отказаться от украинского зерна весьма показательный выбор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это лишний раз доказывает о фиктивной заботе нуждающихся в продовольствии. «И очень показательна подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала решение властей Польши запретить ввоз украинского зерна на территорию своей страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — возмутилась представитель МИД. Ранее Польша ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. Введенные ограничения продлятся до 30 июня, передает RT. Запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину, пишет британская газета, Express. Там отметили, что страна отказалась от поддержки Украины в самый тяжелый момент для страны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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