«Коммерсант»: сеть гипермаркетов «Лента» планирует расширять бизнес из-за кризиса «Коммерсант»: продуктовая сеть «Лента» захотела купить «Улыбку радуги» 17 апреля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 + Сеть «Лента» столкнулась со снижением прибыли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продуктовая сеть «Лента» рассматривает возможность покупки магазинов косметики «Улыбка радуги». По данным источников на рынке ритейла, таким образом «Лента» планирует решить проблемы со снижением прибыли. «В четвертом квартале 2022 года продажи гипермаркетов „Лента“ сократились на 0,8%. Перед „Лентой“ стоит задача трансформировать бизнес. […] Одним из способов может быть выход в сегмент дрогери за счет покупки „Улыбки радуги“», — пишет « Коммерсант» . По информации издания, формат гипермаркетов показывает падение трафика и продаж, из-за чего у «Ленты» снижается прибыль. Покупка «Улыбки радуги» позволит расширить бизнес и увеличить стоимость компании. В «Ленте» планы по покупке «Улыбки радуги» комментировать не стали. Стоимость бизнеса «Улыбки радуги» эксперты оценили в 35 миллиардов рублей. В начале года сообщалось, что сеть планирует купить «Магнит». Торговые центры и гипермаркеты стали испытывать дефицит посетителей во время пандемии в 2020 году. На фоне общего снижения покупательской способности россияне стали урезать свои расходы. Так, в декабре 2022 года сообщалось, что потребители переключаются на более дешевые товары, удовлетворяя свой спрос за счет распродаж. Продуктовая сеть «Лента» рассматривает возможность покупки магазинов косметики «Улыбка радуги». По данным источников на рынке ритейла, таким образом «Лента» планирует решить проблемы со снижением прибыли. «В четвертом квартале 2022 года продажи гипермаркетов „Лента“ сократились на 0,8%. Перед „Лентой“ стоит задача трансформировать бизнес. […] Одним из способов может быть выход в сегмент дрогери за счет покупки „Улыбки радуги“», — пишет «Коммерсант». По информации издания, формат гипермаркетов показывает падение трафика и продаж, из-за чего у «Ленты» снижается прибыль. Покупка «Улыбки радуги» позволит расширить бизнес и увеличить стоимость компании. В «Ленте» планы по покупке «Улыбки радуги» комментировать не стали. Стоимость бизнеса «Улыбки радуги» эксперты оценили в 35 миллиардов рублей. В начале года сообщалось, что сеть планирует купить «Магнит». Торговые центры и гипермаркеты стали испытывать дефицит посетителей во время пандемии в 2020 году. На фоне общего снижения покупательской способности россияне стали урезать свои расходы. Так, в декабре 2022 года сообщалось, что потребители переключаются на более дешевые товары, удовлетворяя свой спрос за счет распродаж. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям