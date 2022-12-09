Россияне стали экономить перед Новым годом

Тенденция к экономии сохранится у российских потребителей даже перед новогодними праздниками. Об этом сообщили профильные аналитики.
«Потребители переключаются на более дешевые товары и их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами», — приводит слова аналитиков «Коммерсант». Компания Kokoc Group специализируется на маркетинге. Ее эксперты посчитали, что во время ноябрьских акций средний чек на онлайн-площадках сократился более чем на 50%.
Снижения выручки ожидают и рестораторы в период новогодних корпоративов. При этом наметился тренд на корпоративные мероприятия для 3-5 человек, против 10-12 в прошлые периоды.
Ранее сообщалось, в России откажутся от новогодних распродаж автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит. А во время недавних ноябрьских распродаж россияне массово скупали электронику. Среди лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры, а также смартфоны.
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Тенденция к экономии сохранится у российских потребителей даже перед новогодними праздниками. Об этом сообщили профильные аналитики. «Потребители переключаются на более дешевые товары и их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами», — приводит слова аналитиков «Коммерсант». Компания Kokoc Group специализируется на маркетинге. Ее эксперты посчитали, что во время ноябрьских акций средний чек на онлайн-площадках сократился более чем на 50%. Снижения выручки ожидают и рестораторы в период новогодних корпоративов. При этом наметился тренд на корпоративные мероприятия для 3-5 человек, против 10-12 в прошлые периоды. Ранее сообщалось, в России откажутся от новогодних распродаж автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит. А во время недавних ноябрьских распродаж россияне массово скупали электронику. Среди лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры, а также смартфоны.