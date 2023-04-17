Главный аудитор Челябинской области привез военным в ДНР блокираторы дронов. Фото, видео 17 апреля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 + Алексей Лошкин привез помощь для бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин привез военным в ДНР необходимое на фронте оборудование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, одним из них стали блокираторы дронов. «Председатель КСП Алексей Лошкин в очередной раз посетил ДНР с целью доставки блокираторов дронов, необходимых на передовой. Поездка совпала с празднованием Светлой Пасхи. Участникам СВО переданы куличи и другие подарки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве добавили, что также военнослужащим передали письма от детей средней общеобразовательной школы N118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Там отметили, что это самая лучшая мотивация для солдат. «Вера, сила духа, поддержка ближнего требуют сегодня от нас не только слов, но и действий! Каждый может внести вклад в большое дело, в большую победу!» — подытожил итоги поездки Лошкин. Военным передали письма от детей Фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области Передача груза производилась совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» Фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин привез военным в ДНР необходимое на фронте оборудование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, одним из них стали блокираторы дронов. «Председатель КСП Алексей Лошкин в очередной раз посетил ДНР с целью доставки блокираторов дронов, необходимых на передовой. Поездка совпала с празднованием Светлой Пасхи. Участникам СВО переданы куличи и другие подарки», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве добавили, что также военнослужащим передали письма от детей средней общеобразовательной школы N118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Там отметили, что это самая лучшая мотивация для солдат. «Вера, сила духа, поддержка ближнего требуют сегодня от нас не только слов, но и действий! Каждый может внести вклад в большое дело, в большую победу!» — подытожил итоги поездки Лошкин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям