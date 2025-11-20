Еще шесть человек из квартиры эвакуированы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени вечером 20 ноября загорелась квартира в доме по улице Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из задымленного помещения четверых человек, еще шесть — эвакуированы.

«20 ноября в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Тюмень, улица Космонавтов, д 1 „Б“. Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, 6 человек эвакуированы», — сообщается в telegram-канале регионального Управления МЧС.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Судя по кадрам с места происшествия, возгорание произошло в жилой комнате. Причины происшествия устанавливаются.

Продолжение после рекламы