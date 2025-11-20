Логотип РИА URA.RU
В Тюмени из пожара в многоэтажке спасено четыре человека. Фото

20 ноября 2025 в 23:39
Еще шесть человек из квартиры эвакуированы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени вечером 20 ноября загорелась квартира в доме по улице Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из задымленного помещения четверых человек, еще шесть — эвакуированы.

«20 ноября в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Тюмень, улица Космонавтов, д 1 „Б“. Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями спасены 4 человека, 6 человек эвакуированы», — сообщается в telegram-канале регионального Управления МЧС.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Судя по кадрам с места происшествия, возгорание произошло в жилой комнате. Причины происшествия устанавливаются.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Площадь пожара составила 10 квадратных метров

Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области

