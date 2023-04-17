Территория под застройку находится в границах выявленного объекта культурного наследия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Павлюченко планирует построить двухэтажный торговый комплекс недалеко от уже существующего ТЦ в Калининском районе. Публичные слушания на эту тему пройдут в Челябинске 27 апреля, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 27 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории в Калининском районе города Челябинска. Данная территория находится в квартале, ограниченном улицами Работниц, Каслинской, Братьев Кашириных и Свердловским проспектом. Застройка дополняется новым объектом торгового назначения — „Магазин“», — говорится в документации на сайте.

Земля под строительство двухэтажного торгового центра расположена в Калининском районе Челябинска рядом с новым микрорайоном c многоквартирными домами и объектами социального назначения. Согласно пояснительной записке, также территория находится в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVIII—XIX вв», расположенного в Челябинске в Центральном и Калининском районах, в пределах территории, ограниченной улицами Кыштымская, Работниц, Лобкова, Российская, Коммуны, Советская, Ленина, Цвиллинга, Красная.

Ранее Павлюченко уже представлял на публичных слушаниях проект строительства данного двухэтажного торгового центра. Вопрос вынесли на комиссию по причине недостаточной площади участка под застройку. На данный момент площадь по проекту изменена — с 270 на 570 квадратных метров.

Территория находится в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVIII—XIX вв», расположенного в Челябинске в Центральном и Калининском районах Фото: сайт администрации г. Челябинск

Площадь под застройку по проекту была изменена и на данный момент составляет 570 квадратных метров Скрин: сайт администрации г. Челябинск