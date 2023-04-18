Жена челябинского губернатора выступила на фестивале креативных профессий. Фото

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Ирина Текслер отметила, большое внимание правительства региона к развитию креативного кластера
Ирина Текслер отметила, большое внимание правительства региона к развитию креативного кластера Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина выступила на первом дне фестиваля креативных индустрий «Креадром». Первая леди региона рассказала о том, что мероприятия и мастер-классы будут проходить по пяти направлениям.

«В Челябинске впервые проходит фестиваль креативных индустрий „Креадром“. Он проводится по пяти направлениям: „Промышленный дизайн“, „Информационные технологии“, „Легкая промышленность“, „Городская среда и урбанистика“ и „Визуальные коммуникации“», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

В первый день прошло пленарное заседание, мастер-классы, лекции, дискуссии и соревнования. Текслер отметила, что все мероприятия фестиваля бесплатны, но для посещения обязательна регистрация на сайте. В числе экспертов дизайнеры, руководитель геймдев-проекта, маркетологи, писатели, предприниматели. Организаторами выступили Агентство международного сотрудничества региона и Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС).

Супруга губернатора отметила, что в средне-специальных и высших учебных заведениях на креативные специальности предоставляют бюджетные места. Набор студентов происходит при поддержке правительства региона, а развитию креативного кластера в области уделяется большое внимание.

Ирина Текслер поделилась кадрами с фестиваля «Креадром»
Ирина Текслер поделилась кадрами с фестиваля «Креадром»
Супруга губернатора рассказала, что рамках фестиваля прошло пленарное заседание
Супруга губернатора рассказала, что рамках фестиваля прошло пленарное заседание
Фестиваль был организован МИДИС и Агентством международного сотрудничества региона
Фестиваль был организован МИДИС и Агентством международного сотрудничества региона

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина выступила на первом дне фестиваля креативных индустрий «Креадром». Первая леди региона рассказала о том, что мероприятия и мастер-классы будут проходить по пяти направлениям. «В Челябинске впервые проходит фестиваль креативных индустрий „Креадром“. Он проводится по пяти направлениям: „Промышленный дизайн“, „Информационные технологии“, „Легкая промышленность“, „Городская среда и урбанистика“ и „Визуальные коммуникации“», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. В первый день прошло пленарное заседание, мастер-классы, лекции, дискуссии и соревнования. Текслер отметила, что все мероприятия фестиваля бесплатны, но для посещения обязательна регистрация на сайте. В числе экспертов дизайнеры, руководитель геймдев-проекта, маркетологи, писатели, предприниматели. Организаторами выступили Агентство международного сотрудничества региона и Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС). Супруга губернатора отметила, что в средне-специальных и высших учебных заведениях на креативные специальности предоставляют бюджетные места. Набор студентов происходит при поддержке правительства региона, а развитию креативного кластера в области уделяется большое внимание.
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