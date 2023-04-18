Пермские отделения партий за квартал потратили на пропаганду 2,7 млн рублей

18 апреля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Политические партии отчитались о расходах Фото: Алексей Гущин © URA.RU За последний квартал 2022 года пермские региональные отделения политических партий потратили на пропагандистскую работу более 2,7 млн рублей. Такие данные предоставили в избирательной комиссии Пермского края, которая подвела итоги проверки финансовой деятельности партий. «На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий в 4 квартале 2022 года израсходовали 17 063 498,61 руб. В том числе: на содержание региональных отделений и иного зарегистрированного структурного подразделения — 13 126 626,51 руб.; на проведение пропагандистской деятельности (информационной, рекламной, издательской, полиграфической) — 2 709 172,18 руб.», — указано на сайте избиркома. На различные публичные мероприятия партии потратили 605 тысяч рублей, а на свои съезды и конференции — 509 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что двум реготделениям партий грозят штрафы за непредоставление финансовых отчетов. Между тем лидером по доходам и расходам стала «Единая Россия».

За последний квартал 2022 года пермские региональные отделения политических партий потратили на пропагандистскую работу более 2,7 млн рублей. Такие данные предоставили в избирательной комиссии Пермского края, которая подвела итоги проверки финансовой деятельности партий. «На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий в 4 квартале 2022 года израсходовали 17 063 498,61 руб. В том числе: на содержание региональных отделений и иного зарегистрированного структурного подразделения — 13 126 626,51 руб.; на проведение пропагандистской деятельности (информационной, рекламной, издательской, полиграфической) — 2 709 172,18 руб.», — указано на сайте избиркома. На различные публичные мероприятия партии потратили 605 тысяч рублей, а на свои съезды и конференции — 509 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что двум реготделениям партий грозят штрафы за непредоставление финансовых отчетов. Между тем лидером по доходам и расходам стала «Единая Россия».