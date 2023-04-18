Пермские отделения партий за квартал потратили на пропаганду 2,7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Политические партии отчитались о расходах
Политические партии отчитались о расходах Фото:

За последний квартал 2022 года пермские региональные отделения политических партий потратили на пропагандистскую работу более 2,7 млн рублей. Такие данные предоставили в избирательной комиссии Пермского края, которая подвела итоги проверки финансовой деятельности партий.

«На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий в 4 квартале 2022 года израсходовали 17 063 498,61 руб. В том числе: на содержание региональных отделений и иного зарегистрированного структурного подразделения — 13 126 626,51 руб.; на проведение пропагандистской деятельности (информационной, рекламной, издательской, полиграфической) — 2 709 172,18 руб.», — указано на сайте избиркома.

На различные публичные мероприятия партии потратили 605 тысяч рублей, а на свои съезды и конференции — 509 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что двум реготделениям партий грозят штрафы за непредоставление финансовых отчетов. Между тем лидером по доходам и расходам стала «Единая Россия».

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За последний квартал 2022 года пермские региональные отделения политических партий потратили на пропагандистскую работу более 2,7 млн рублей. Такие данные предоставили в избирательной комиссии Пермского края, которая подвела итоги проверки финансовой деятельности партий. «На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий в 4 квартале 2022 года израсходовали 17 063 498,61 руб. В том числе: на содержание региональных отделений и иного зарегистрированного структурного подразделения — 13 126 626,51 руб.; на проведение пропагандистской деятельности (информационной, рекламной, издательской, полиграфической) — 2 709 172,18 руб.», — указано на сайте избиркома. На различные публичные мероприятия партии потратили 605 тысяч рублей, а на свои съезды и конференции — 509 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что двум реготделениям партий грозят штрафы за непредоставление финансовых отчетов. Между тем лидером по доходам и расходам стала «Единая Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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