В Пермском крае «Единой России» пожертвовали 1,3 млн рублей

18 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Пермское реготделение ЕР получило и потратило денег больше, чем все остальные политические партии в крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» получило в конце 2022 года пожертвование от юридического лица на сумму 1,3 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств партий в четвертом квартале 2022 года URA.RU предоставили в краевой избирательной комиссии. «Пожертвования перечислялись на расчетные счета двух структурных подразделений политических партий: „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ — три пожертвования от одного юридического лица на общую сумму 1 301 426,61 руб.; пермское региональное отделение партии „ЯБЛОКО“ — одно пожертвование от физического лица в размере 31 000 рублей», — говорится в отчете. Всего пермским единороссам поступило 11,8 млн рублей, из них реготделение партии израсходовало 11,6 млн рублей. Расходы «Единой России» в Прикамье превысили расходы всех политических партии в крае вместе взятых. На втором месте по поступлению и расходованию средств оказалось пермское краевое отделение партии КПРФ. В четвертом квартале прикамские коммунисты получили на счет 3,1 млн рублей и почти столько же потратили. Третье место по расходам — у реготделения политической партии «СР-За правду». Справедливороссам поступило 529,1 тысячи рублей, при том, что потратили представители партии 1,1 млн рублей. «Нулевые» сведения за указанный период представлены 16 региональными отделениями политических партий, говорится в информации крайизбиркома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» получило в конце 2022 года пожертвование от юридического лица на сумму 1,3 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств партий в четвертом квартале 2022 года URA.RU предоставили в краевой избирательной комиссии. «Пожертвования перечислялись на расчетные счета двух структурных подразделений политических партий: „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ — три пожертвования от одного юридического лица на общую сумму 1 301 426,61 руб.; пермское региональное отделение партии „ЯБЛОКО“ — одно пожертвование от физического лица в размере 31 000 рублей», — говорится в отчете. Всего пермским единороссам поступило 11,8 млн рублей, из них реготделение партии израсходовало 11,6 млн рублей. Расходы «Единой России» в Прикамье превысили расходы всех политических партии в крае вместе взятых. На втором месте по поступлению и расходованию средств оказалось пермское краевое отделение партии КПРФ. В четвертом квартале прикамские коммунисты получили на счет 3,1 млн рублей и почти столько же потратили. Третье место по расходам — у реготделения политической партии «СР-За правду». Справедливороссам поступило 529,1 тысячи рублей, при том, что потратили представители партии 1,1 млн рублей. «Нулевые» сведения за указанный период представлены 16 региональными отделениями политических партий, говорится в информации крайизбиркома.