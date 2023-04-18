Пермским реготделениям двух партий грозят штрафы от избиркома

18 апреля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Не все партии сдали финансовые отчеты в избирком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги финансовой проверки региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2022 года. Две партии не предоставили в избирком сведений о своих доходах и расходах, за что им грозят штрафы, рассказали в избиркоме. «Не представлены сведения региональным отделением политической партии „Народно — патриотическая партия России Власть Народу“ в Пермском крае и региональным отделением Политической партии „Партия Возрождения России“ в Пермском крае. В адрес данных структурных подразделений политических партий направлены письменные уведомления о дате и времени составления административных протоколов по части 1 статьи 5.64 КоАП РФ», — сообщается на сайте избиркома Прикамья. Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, о доходах и расходах пермских отделений партий. В последнем квартале 2022 года расходы «Единой России» в Прикамье превысили траты всех других политических партии вместе взятых.

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги финансовой проверки региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2022 года. Две партии не предоставили в избирком сведений о своих доходах и расходах, за что им грозят штрафы, рассказали в избиркоме. «Не представлены сведения региональным отделением политической партии „Народно — патриотическая партия России Власть Народу“ в Пермском крае и региональным отделением Политической партии „Партия Возрождения России“ в Пермском крае. В адрес данных структурных подразделений политических партий направлены письменные уведомления о дате и времени составления административных протоколов по части 1 статьи 5.64 КоАП РФ», — сообщается на сайте избиркома Прикамья. Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, о доходах и расходах пермских отделений партий. В последнем квартале 2022 года расходы «Единой России» в Прикамье превысили траты всех других политических партии вместе взятых.