Пермским реготделениям двух партий грозят штрафы от избиркома

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Не все партии сдали финансовые отчеты в избирком
Не все партии сдали финансовые отчеты в избирком Фото:

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги финансовой проверки региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2022 года. Две партии не предоставили в избирком сведений о своих доходах и расходах, за что им грозят штрафы, рассказали в избиркоме.

«Не представлены сведения региональным отделением политической партии „Народно — патриотическая партия России Власть Народу“ в Пермском крае и региональным отделением Политической партии „Партия Возрождения России“ в Пермском крае. В адрес данных структурных подразделений политических партий направлены письменные уведомления о дате и времени составления административных протоколов по части 1 статьи 5.64 КоАП РФ», — сообщается на сайте избиркома Прикамья.

Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, о доходах и расходах пермских отделений партий. В последнем квартале 2022 года расходы «Единой России» в Прикамье превысили траты всех других политических партии вместе взятых.

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Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги финансовой проверки региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2022 года. Две партии не предоставили в избирком сведений о своих доходах и расходах, за что им грозят штрафы, рассказали в избиркоме. «Не представлены сведения региональным отделением политической партии „Народно — патриотическая партия России Власть Народу“ в Пермском крае и региональным отделением Политической партии „Партия Возрождения России“ в Пермском крае. В адрес данных структурных подразделений политических партий направлены письменные уведомления о дате и времени составления административных протоколов по части 1 статьи 5.64 КоАП РФ», — сообщается на сайте избиркома Прикамья. Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, о доходах и расходах пермских отделений партий. В последнем квартале 2022 года расходы «Единой России» в Прикамье превысили траты всех других политических партии вместе взятых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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