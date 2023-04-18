Пермячка засудила фонд капремонта из-за долгов по взносам

19 апреля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд обязал фонд выплатить компенсацию истцу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми засудила фонд капремонта, который требовал вернуть долг за неоплаченные взносы. Пермячка обратилась из-за незаконного долга в суд, где обязали фонд выплатить женщине компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Суд решил: взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить штраф и госпошлину. В исковом заявлении было указано, что после реализации имущества истца, ее освободили от исполнения требования кредиторов. Тогда пермячка обратилась в фонд с требованием сделать перерасчет и исключить задолженность по взносам за капитальный ремонт. Однако ответчик это делать отказался и продолжил выставлять долг в квитанциях. В итоге задолженность сняли после того, как женщина обратилась в суд. Однако истец решила не забирать заявление и взыскать средства с ответчика за моральный ущерб.

Жительница Перми засудила фонд капремонта, который требовал вернуть долг за неоплаченные взносы. Пермячка обратилась из-за незаконного долга в суд, где обязали фонд выплатить женщине компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Суд решил: взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить штраф и госпошлину. В исковом заявлении было указано, что после реализации имущества истца, ее освободили от исполнения требования кредиторов. Тогда пермячка обратилась в фонд с требованием сделать перерасчет и исключить задолженность по взносам за капитальный ремонт. Однако ответчик это делать отказался и продолжил выставлять долг в квитанциях. В итоге задолженность сняли после того, как женщина обратилась в суд. Однако истец решила не забирать заявление и взыскать средства с ответчика за моральный ущерб.