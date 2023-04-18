18 апреля 2023

Пермячка засудила фонд капремонта из-за долгов по взносам

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал фонд выплатить компенсацию истцу
Суд обязал фонд выплатить компенсацию истцу Фото:

Жительница Перми засудила фонд капремонта, который требовал вернуть долг за неоплаченные взносы. Пермячка обратилась из-за незаконного долга в суд, где обязали фонд выплатить женщине компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Суд решил: взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить штраф и госпошлину.

В исковом заявлении было указано, что после реализации имущества истца, ее освободили от исполнения требования кредиторов. Тогда пермячка обратилась в фонд с требованием сделать перерасчет и исключить задолженность по взносам за капитальный ремонт. Однако ответчик это делать отказался и продолжил выставлять долг в квитанциях. В итоге задолженность сняли после того, как женщина обратилась в суд. Однако истец решила не забирать заявление и взыскать средства с ответчика за моральный ущерб.

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Жительница Перми засудила фонд капремонта, который требовал вернуть долг за неоплаченные взносы. Пермячка обратилась из-за незаконного долга в суд, где обязали фонд выплатить женщине компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Суд решил: взыскать с некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу истца компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить штраф и госпошлину. В исковом заявлении было указано, что после реализации имущества истца, ее освободили от исполнения требования кредиторов. Тогда пермячка обратилась в фонд с требованием сделать перерасчет и исключить задолженность по взносам за капитальный ремонт. Однако ответчик это делать отказался и продолжил выставлять долг в квитанциях. В итоге задолженность сняли после того, как женщина обратилась в суд. Однако истец решила не забирать заявление и взыскать средства с ответчика за моральный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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