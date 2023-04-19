В офисе Зеленского потребовали от британской нефтегазовой компании «кровавых денег»

Советник Зеленского Устенко: Shell должна передать Украине деньги от продажи российских активов
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
В офисе Владимира Зеленского призвали Shell передать Украине деньги от продажи активов России Фото:
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«Кровавые деньги» от продажи нефтегазовой компанией Shell российских активов должны пойти на нужды Украины. С такой идеей выступил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Компания Shell после продажи российских активов должна передать все вырученные средства на нужды Украины. Нет сомнения, что эти деньги являются кровавыми», — передает слова Устенко Politico. Он подчеркнул, что сумма, которая нефтегазовая компания выручит от продажи, может составить свыше одного миллиарда рублей.

Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что после введения Конгрессом США определенных полномочий Белый дом получил возможность передать конфискованные российские активы на восстановление Украины. После начала спецоперации Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов.

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«Кровавые деньги» от продажи нефтегазовой компанией Shell российских активов должны пойти на нужды Украины. С такой идеей выступил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко. «Компания Shell после продажи российских активов должна передать все вырученные средства на нужды Украины. Нет сомнения, что эти деньги являются кровавыми», — передает слова Устенко Politico. Он подчеркнул, что сумма, которая нефтегазовая компания выручит от продажи, может составить свыше одного миллиарда рублей. Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что после введения Конгрессом США определенных полномочий Белый дом получил возможность передать конфискованные российские активы на восстановление Украины. После начала спецоперации Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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