Власти Киева сочли NASA виновником вспышки над городом

Власти заявили, что в Киеве упал спутник NASA
Власти Киева назвали вспышку в небе над городом падением спутника NASA. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Вспышка стала результатом падения космического спутника NASA», — пишет пресс-служба администрации Киева в Telegram, ссылаясь на Попко. По его словам, воздушная тревога в Киеве объявлена с целью обезопасить горожан от падений обломков.
Ранее несколько украинских изданий, ссылаясь на очевидцев, сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом, передает «Царьград». Инцидент произошел вечером 19 апреля.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!