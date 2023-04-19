19 апреля 2023

Власти Киева сочли NASA виновником вспышки над городом

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космодром, наса, nasa
Власти заявили, что в Киеве упал спутник NASA Фото:

Власти Киева назвали вспышку в небе над городом падением спутника NASA. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Вспышка стала результатом падения космического спутника NASA», — пишет пресс-служба администрации Киева в Telegram, ссылаясь на Попко. По его словам, воздушная тревога в Киеве объявлена с целью обезопасить горожан от падений обломков.

Ранее несколько украинских изданий, ссылаясь на очевидцев, сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом, передает «Царьград». Инцидент произошел вечером 19 апреля.

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Власти Киева назвали вспышку в небе над городом падением спутника NASA. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. «Вспышка стала результатом падения космического спутника NASA», — пишет пресс-служба администрации Киева в Telegram, ссылаясь на Попко. По его словам, воздушная тревога в Киеве объявлена с целью обезопасить горожан от падений обломков. Ранее несколько украинских изданий, ссылаясь на очевидцев, сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом, передает «Царьград». Инцидент произошел вечером 19 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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