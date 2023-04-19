Власти Киева сочли NASA виновником вспышки над городом

20 апреля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что в Киеве упал спутник NASA Фото: spacePD/pickupimage Власти Киева назвали вспышку в небе над городом падением спутника NASA. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. «Вспышка стала результатом падения космического спутника NASA», — пишет пресс-служба администрации Киева в Telegram, ссылаясь на Попко. По его словам, воздушная тревога в Киеве объявлена с целью обезопасить горожан от падений обломков. Ранее несколько украинских изданий, ссылаясь на очевидцев, сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом, передает «Царьград». Инцидент произошел вечером 19 апреля.

Власти Киева назвали вспышку в небе над городом падением спутника NASA. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. «Вспышка стала результатом падения космического спутника NASA», — пишет пресс-служба администрации Киева в Telegram, ссылаясь на Попко. По его словам, воздушная тревога в Киеве объявлена с целью обезопасить горожан от падений обломков. Ранее несколько украинских изданий, ссылаясь на очевидцев, сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом, передает «Царьград». Инцидент произошел вечером 19 апреля.