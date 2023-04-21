21 апреля 2023

В Госдуме заговорили о разблокировке Twitter

Депутат Госдумы Хинштейн отметил движение Twitter в сторону России
© Служба новостей «URA.RU»
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Для разблокировки Twitter на территории России необходимо удалить запрещенные материалы с площадки Фото:

Социальная сеть под предводительством Илона Маска начала двигаться в сторону России, однако разблокировать ее будет возможно только выполнения требования Роскомнадзора. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Не могу не одобрить решение руководства Twitter отказаться от одиозной маркировки „СМИ, связанные с государством“. Видимо, это не разовая акция Илона Маска, а целенаправленная политика соцсети — недавно они вернули доступ к аккаунтам российских госведомств. Можно сказать, создается основа для начала диалога. Но, пока администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов, а значит не выполняет требование российских законов в полном объеме, говорить о снятии блокировки с соцсети рано», — отметил депутат Хинштейн.

Ранее Twitter начал маркировать иностранные СМИ пометкой о спонсировании государством. Позднее к указанию добавился процент вложений от страны, в котором расположено издание. Американское сообщество журналистов это возмутило. Ранее такие пометки содержались на страницах российских звезд, СМИ. Однако 21 апреля ситуация изменилась, аккаунты известных российских общественников и изданий разблокировались и лишились такой маркировки.

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Социальная сеть под предводительством Илона Маска начала двигаться в сторону России, однако разблокировать ее будет возможно только выполнения требования Роскомнадзора. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Не могу не одобрить решение руководства Twitter отказаться от одиозной маркировки „СМИ, связанные с государством“. Видимо, это не разовая акция Илона Маска, а целенаправленная политика соцсети — недавно они вернули доступ к аккаунтам российских госведомств. Можно сказать, создается основа для начала диалога. Но, пока администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов, а значит не выполняет требование российских законов в полном объеме, говорить о снятии блокировки с соцсети рано», — отметил депутат Хинштейн. Ранее Twitter начал маркировать иностранные СМИ пометкой о спонсировании государством. Позднее к указанию добавился процент вложений от страны, в котором расположено издание. Американское сообщество журналистов это возмутило. Ранее такие пометки содержались на страницах российских звезд, СМИ. Однако 21 апреля ситуация изменилась, аккаунты известных российских общественников и изданий разблокировались и лишились такой маркировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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