В Госдуме заговорили о разблокировке Twitter

Депутат Госдумы Хинштейн отметил движение Twitter в сторону России

22 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Для разблокировки Twitter на территории России необходимо удалить запрещенные материалы с площадки Фото: Анна Майорова © URA.RU Социальная сеть под предводительством Илона Маска начала двигаться в сторону России, однако разблокировать ее будет возможно только выполнения требования Роскомнадзора. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Не могу не одобрить решение руководства Twitter отказаться от одиозной маркировки „СМИ, связанные с государством“. Видимо, это не разовая акция Илона Маска, а целенаправленная политика соцсети — недавно они вернули доступ к аккаунтам российских госведомств. Можно сказать, создается основа для начала диалога. Но, пока администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов, а значит не выполняет требование российских законов в полном объеме, говорить о снятии блокировки с соцсети рано», — отметил депутат Хинштейн. Ранее Twitter начал маркировать иностранные СМИ пометкой о спонсировании государством. Позднее к указанию добавился процент вложений от страны, в котором расположено издание. Американское сообщество журналистов это возмутило. Ранее такие пометки содержались на страницах российских звезд, СМИ. Однако 21 апреля ситуация изменилась, аккаунты известных российских общественников и изданий разблокировались и лишились такой маркировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Социальная сеть под предводительством Илона Маска начала двигаться в сторону России, однако разблокировать ее будет возможно только выполнения требования Роскомнадзора. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Не могу не одобрить решение руководства Twitter отказаться от одиозной маркировки „СМИ, связанные с государством“. Видимо, это не разовая акция Илона Маска, а целенаправленная политика соцсети — недавно они вернули доступ к аккаунтам российских госведомств. Можно сказать, создается основа для начала диалога. Но, пока администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов, а значит не выполняет требование российских законов в полном объеме, говорить о снятии блокировки с соцсети рано», — отметил депутат Хинштейн. Ранее Twitter начал маркировать иностранные СМИ пометкой о спонсировании государством. Позднее к указанию добавился процент вложений от страны, в котором расположено издание. Американское сообщество журналистов это возмутило. Ранее такие пометки содержались на страницах российских звезд, СМИ. Однако 21 апреля ситуация изменилась, аккаунты известных российских общественников и изданий разблокировались и лишились такой маркировки.