Рестораны Челябинска начали открывать летние веранды

Большинство «летников» начали работать в конце апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ресторанах Челябинска начинают работать летние веранды и залы. О том, что шесть «летников» открылись для посетителей 25 апреля, URA.RU сообщили в ресторанах.

Об открытии веранд 25 апреля на улицах Кирова и Коммуны рассказали в ресторанах «Журавлина». В этот день начали работать «летники» мясного ресторана Family Grill на улице Братьев Кашириных и ресторана «Птичка» на Труда. В заведениях Meet Point URA.RU уточнили, что веранды открыты на Кирова и в ТК «Елки».

С 19 апреля работает летний формат гастротеки Brut is good на Советской. Зал ресторана «Камон в кардамон» открыт около двух месяцев. В заведении URA.RU объяснили, что это крытое отапливаемое помещение, а настоящая веранда начнет работу только летом.

Владелец пивного клуба «Лаборатория пива» Илья Ройтенберг рассказал URA.RU об открытии «летника» 26 апреля в тестовом режиме. В этот же день гости смогут попасть в «летник» ресторана «Родня». Открытие беседок и террасы ресторана «Шафран» состоится 28 апреля.

Летний формат рестораны «Асаби» и «Уральские пельмени» планируют открыть 1 мая. В пивном ресторане Paulaner Brauhaus предварительной датой открытия веранды назвали 19 мая.