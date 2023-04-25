25 апреля 2023

Экс-офицер США Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата»

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, армата, колонна техники, т-14
Танк-14 «Армата» имеет грозные характеристики, заявил Брент Иствуд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Могучий российский танк Т-14 «Армата» наконец-то воюет на Украине. Так прокомментировал появление на передовой нового российского танка бывший офицер армии США Брент Иствуд.

«У Т-14 грозные характеристики: есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то воюет на Украине?», — написал Иствуд в материале для американского журнала 19fortyfive.

Также офицер восхитился броней танка, сказав, что нововведение с динамическим покрытием и пластинчатым панцирем сзади — лучшая защита. «Россия поступает правильно, не бросая непроверенный танк на поле боя до того, как операторы отработают все перегибы», — заключил он.

Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации 25 апреля, передает «Национальная служба новостей». Пока что машины используют в роли самоходных артиллерийских установок, пишет «Царьград».

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Могучий российский танк Т-14 «Армата» наконец-то воюет на Украине. Так прокомментировал появление на передовой нового российского танка бывший офицер армии США Брент Иствуд. «У Т-14 грозные характеристики: есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то воюет на Украине?», — написал Иствуд в материале для американского журнала 19fortyfive. Также офицер восхитился броней танка, сказав, что нововведение с динамическим покрытием и пластинчатым панцирем сзади — лучшая защита. «Россия поступает правильно, не бросая непроверенный танк на поле боя до того, как операторы отработают все перегибы», — заключил он. Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации 25 апреля, передает «Национальная служба новостей». Пока что машины используют в роли самоходных артиллерийских установок, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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