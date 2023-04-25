Экс-офицер США Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата»

Могучий российский танк Т-14 «Армата» наконец-то воюет на Украине. Так прокомментировал появление на передовой нового российского танка бывший офицер армии США Брент Иствуд.
«У Т-14 грозные характеристики: есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то воюет на Украине?», — написал Иствуд в
Также офицер восхитился броней танка, сказав, что нововведение с динамическим покрытием и пластинчатым панцирем сзади — лучшая защита. «Россия поступает правильно, не бросая непроверенный танк на поле боя до того, как операторы отработают все перегибы», — заключил он.
Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации 25 апреля, передает «Национальная служба новостей». Пока что машины используют в роли самоходных артиллерийских установок, пишет «Царьград».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!