Экс-офицер США Иствуд восхитился российским танком Т-14 «Армата»

26 апреля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Танк-14 «Армата» имеет грозные характеристики, заявил Брент Иствуд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Могучий российский танк Т-14 «Армата» наконец-то воюет на Украине. Так прокомментировал появление на передовой нового российского танка бывший офицер армии США Брент Иствуд. «У Т-14 грозные характеристики: есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то воюет на Украине?», — написал Иствуд в материале для американского журнала 19fortyfive. Также офицер восхитился броней танка, сказав, что нововведение с динамическим покрытием и пластинчатым панцирем сзади — лучшая защита. «Россия поступает правильно, не бросая непроверенный танк на поле боя до того, как операторы отработают все перегибы», — заключил он. Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации 25 апреля, передает «Национальная служба новостей». Пока что машины используют в роли самоходных артиллерийских установок, пишет «Царьград».

Могучий российский танк Т-14 «Армата» наконец-то воюет на Украине. Так прокомментировал появление на передовой нового российского танка бывший офицер армии США Брент Иствуд. «У Т-14 грозные характеристики: есть интересные и новые особенности. Экипаж из трех человек не размещается в башне. Вместо этого он управляет танком из бронированной камеры в передней части корпуса. Неужели могучий российский танк Т-14 наконец-то воюет на Украине?», — написал Иствуд в материале для американского журнала 19fortyfive. Также офицер восхитился броней танка, сказав, что нововведение с динамическим покрытием и пластинчатым панцирем сзади — лучшая защита. «Россия поступает правильно, не бросая непроверенный танк на поле боя до того, как операторы отработают все перегибы», — заключил он. Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации 25 апреля, передает «Национальная служба новостей». Пока что машины используют в роли самоходных артиллерийских установок, пишет «Царьград».