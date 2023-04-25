Нутрициолог рассказала, какие анализы надо сдать, чтобы избежать опасных болезней

Нутрициолог Полякова посоветовала делать комплексное обследование организма раз в год

26 апреля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Общий анализ крови поможет выявить воспаления в организме, заявила Ольга Полякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комплексное обследование всего организма необходимо делать раз в год, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Полякова, перечислив анализы, который должен сдать каждый человек. «Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», — передает Sport24 слова Поляковой. Она добавила, что после сдачи всех анализов необходимо обратиться к специалистам. В числе рекомендованных обследований: Общий анализ крови. По ОАК можно увидеть различные воспаления. Кроме того, подобный анализ может выявить нарушение питьевого режима и дефицит витаминов группы В.

Биохимический анализ крови. Он позволит увидеть состояние щитовидной железы, печени, желчеоттока и других важных органов человека. Полякова подчеркивает, что БАК позволяет даже позволяет увидеть угрозу инсульта и инфаркта.

Анализ крови на глюкозу. Он поможет установить заболевания, связанные с нарушением углеводного обмена. Например, диабет и его подгруппы.

Общий анализ мочи. Подобный анализ позволит оценить работу почек. Также он может распознать заболевания мочевыделительной системы.

Копрограмма. Эта процедура направлена на выявление ферментов, нехватка которых грозит сбоями в работе желудочно-кишечного тракта. Взглянув на результат можно узнать, что не усваивает организм, подчеркивает нутрициолог.

Ранее о пользе медицинских обследований рассказали ученые Калифорнийского университета, передает «Утро.ру». Они установили, что высокое давление может стать причиной инсульта и деменции в старости.

Комплексное обследование всего организма необходимо делать раз в год, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Полякова, перечислив анализы, который должен сдать каждый человек. «Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», — передает Sport24 слова Поляковой. Она добавила, что после сдачи всех анализов необходимо обратиться к специалистам. В числе рекомендованных обследований: Ранее о пользе медицинских обследований рассказали ученые Калифорнийского университета, передает «Утро.ру». Они установили, что высокое давление может стать причиной инсульта и деменции в старости.