25 апреля 2023

Нутрициолог рассказала, какие анализы надо сдать, чтобы избежать опасных болезней

Нутрициолог Полякова посоветовала делать комплексное обследование организма раз в год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, коронавирус, тест на ковид
Общий анализ крови поможет выявить воспаления в организме, заявила Ольга Полякова Фото:

Комплексное обследование всего организма необходимо делать раз в год, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Полякова, перечислив анализы, который должен сдать каждый человек.

«Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», — передает Sport24 слова Поляковой. Она добавила, что после сдачи всех анализов необходимо обратиться к специалистам. В числе рекомендованных обследований:

  • Общий анализ крови. По ОАК можно увидеть различные воспаления. Кроме того, подобный анализ может выявить нарушение питьевого режима и дефицит витаминов группы В.
  • Биохимический анализ крови. Он позволит увидеть состояние щитовидной железы, печени, желчеоттока и других важных органов человека. Полякова подчеркивает, что БАК позволяет даже позволяет увидеть угрозу инсульта и инфаркта.
  • Анализ крови на глюкозу. Он поможет установить заболевания, связанные с нарушением углеводного обмена. Например, диабет и его подгруппы.
  • Общий анализ мочи. Подобный анализ позволит оценить работу почек. Также он может распознать заболевания мочевыделительной системы.
  • Копрограмма. Эта процедура направлена на выявление ферментов, нехватка которых грозит сбоями в работе желудочно-кишечного тракта. Взглянув на результат можно узнать, что не усваивает организм, подчеркивает нутрициолог.


Ранее о пользе медицинских обследований рассказали ученые Калифорнийского университета, передает «Утро.ру». Они установили, что высокое давление может стать причиной инсульта и деменции в старости.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комплексное обследование всего организма необходимо делать раз в год, чтобы избежать развития опасных заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Полякова, перечислив анализы, который должен сдать каждый человек. «Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», — передает Sport24 слова Поляковой. Она добавила, что после сдачи всех анализов необходимо обратиться к специалистам. В числе рекомендованных обследований: Ранее о пользе медицинских обследований рассказали ученые Калифорнийского университета, передает «Утро.ру». Они установили, что высокое давление может стать причиной инсульта и деменции в старости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...