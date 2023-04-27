Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 + Россия передаст Турции ядерное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская и турецкая стороны оформили передачу ядерного топлива на АЭС «Аккую». Разрешение на передачу выдал президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива. «Безусловно, разрешаю», — заявил Путин во время церемонии, отвечая на вопрос о передаче сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Российская и турецкая стороны оформили передачу ядерного топлива на АЭС «Аккую». Разрешение на передачу выдал президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива. «Безусловно, разрешаю», — заявил Путин во время церемонии, отвечая на вопрос о передаче сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям