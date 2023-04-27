Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

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Россия передаст Турции ядерное топливо Фото:

Российская и турецкая стороны оформили передачу ядерного топлива на АЭС «Аккую». Разрешение на передачу выдал президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива.

«Безусловно, разрешаю», — заявил Путин во время церемонии, отвечая на вопрос о передаче сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

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Российская и турецкая стороны оформили передачу ядерного топлива на АЭС «Аккую». Разрешение на передачу выдал президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива. «Безусловно, разрешаю», — заявил Путин во время церемонии, отвечая на вопрос о передаче сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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