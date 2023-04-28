Чехия хочет создавать оружие на Украине

Президент Чехии Павел сообщил о планах по запуску производства оружия на Украине
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Президент Чехии Петр Павел заявил о планах создавать оружие на Украине Фото:

Чехия собирается передать Украине свои оружейные технологии, чтобы впоследствии открыть на территории страны свои производства. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — рассказал Петр Павел. Его цитирует telegram-канал «Политика страны».

Ранее сообщалось, что президенты Чехии и Словакии приехали в Киев. Визит планировался давно, но не анонсировался в соображениях безопасности, передает RT.

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Чехия собирается передать Украине свои оружейные технологии, чтобы впоследствии открыть на территории страны свои производства. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — рассказал Петр Павел. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Ранее сообщалось, что президенты Чехии и Словакии приехали в Киев. Визит планировался давно, но не анонсировался в соображениях безопасности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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