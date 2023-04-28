Чехия хочет создавать оружие на Украине

Президент Чехии Павел сообщил о планах по запуску производства оружия на Украине

28 апреля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Президент Чехии Петр Павел заявил о планах создавать оружие на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Чехия собирается передать Украине свои оружейные технологии, чтобы впоследствии открыть на территории страны свои производства. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — рассказал Петр Павел. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Ранее сообщалось, что президенты Чехии и Словакии приехали в Киев. Визит планировался давно, но не анонсировался в соображениях безопасности, передает RT.

Чехия собирается передать Украине свои оружейные технологии, чтобы впоследствии открыть на территории страны свои производства. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — рассказал Петр Павел. Его цитирует telegram-канал «Политика страны». Ранее сообщалось, что президенты Чехии и Словакии приехали в Киев. Визит планировался давно, но не анонсировался в соображениях безопасности, передает RT.