Чехия хочет создавать оружие на Украине

Чехия собирается передать Украине свои оружейные технологии, чтобы впоследствии открыть на территории страны свои производства. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в ходе совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — рассказал Петр Павел. Его цитирует telegram-канал «Политика страны».
Ранее сообщалось, что президенты Чехии и Словакии приехали в Киев. Визит планировался давно, но не анонсировался в соображениях безопасности, передает RT.
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