США придумали, как «перевернуть ситуацию» в Тайваньском проливе

Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня. Об этом заявил начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей. Он считает, что эти учения в корне изменят ситуацию с Тайванем.
«США проведут испытания пяти необитаемых подводных аппаратов, которые смогут „в корне поменять ситуацию“ в Тайваньском проливе», — сообщил Майкл Гилдей в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Его цитирует ТАСС.
Ранее в США назвали Китай своим международным приоритетом. Замминистра обороны Кэтлин Хикс призналась, что Украина отошла для Соединенных Штатов на второй план.
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