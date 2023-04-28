США придумали, как «перевернуть ситуацию» в Тайваньском проливе Глава штаба ВМС США Гилдей: США проведут испытания беспилотных подлодок возле Тайваня 28 апреля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 + В Соединенных Штатах придумали, как изменить ситуацию с Тайванем Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня. Об этом заявил начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей. Он считает, что эти учения в корне изменят ситуацию с Тайванем. «США проведут испытания пяти необитаемых подводных аппаратов, которые смогут „в корне поменять ситуацию“ в Тайваньском проливе», — сообщил Майкл Гилдей в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Его цитирует ТАСС. Ранее в США назвали Китай своим международным приоритетом. Замминистра обороны Кэтлин Хикс призналась, что Украина отошла для Соединенных Штатов на второй план. Соединенные Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня. Об этом заявил начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей. Он считает, что эти учения в корне изменят ситуацию с Тайванем. «США проведут испытания пяти необитаемых подводных аппаратов, которые смогут „в корне поменять ситуацию“ в Тайваньском проливе», — сообщил Майкл Гилдей в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Его цитирует ТАСС. Ранее в США назвали Китай своим международным приоритетом. Замминистра обороны Кэтлин Хикс призналась, что Украина отошла для Соединенных Штатов на второй план. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям