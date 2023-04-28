28 апреля 2023

Востоковед Тавровский высмеял призыв Подоляка дистанцироваться Китаю от России

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Китай не будет реагировать на слова советника Зеленского Фото:

Китайское руководство вряд ли отреагирует на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России. Об этом рассказал руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский.

«Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — рассказал Тавровский РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

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Китайское руководство вряд ли отреагирует на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России. Об этом рассказал руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский. «Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — рассказал Тавровский РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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