Востоковед Тавровский высмеял призыв Подоляка дистанцироваться Китаю от России

29 апреля 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Китай не будет реагировать на слова советника Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайское руководство вряд ли отреагирует на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России. Об этом рассказал руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский. «Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — рассказал Тавровский РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

Китайское руководство вряд ли отреагирует на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России. Об этом рассказал руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский. «Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — рассказал Тавровский РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.