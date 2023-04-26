Си Цзиньпин дал важное обещание Зеленскому

Си Цзиньпин пообещал Зеленскому добиваться прекращения огня
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Китай не заинтересован в получении выгоды от конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставил понимание того, что Китай продолжит добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Sohu.

«Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине», — передает слова Си Цзиньпина издание. Он добавил, что КНР не является ни стороной конфликта, ни его создателем и китайские власти ни в коем случае не будут стараться получить выгоду из боевых действий на Украине. Также Китай направит своего представителя на Украину и в другие государства, которые будут проводить работу по продвижению политического урегулирования украинского конфликта, заключил Си Цзиньпина.

Ранее власти Китая также обратились к Германии со словами о том, что единственным верным решением будет продолжить стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Власти Франции и ФРГ, в свою очередь, оказывают давление на Китай с целью, чтобы китайские власти уговорили Россию сесть за стол переговоров, передает «Царьград».

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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставил понимание того, что Китай продолжит добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Sohu. «Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине», — передает слова Си Цзиньпина издание. Он добавил, что КНР не является ни стороной конфликта, ни его создателем и китайские власти ни в коем случае не будут стараться получить выгоду из боевых действий на Украине. Также Китай направит своего представителя на Украину и в другие государства, которые будут проводить работу по продвижению политического урегулирования украинского конфликта, заключил Си Цзиньпина. Ранее власти Китая также обратились к Германии со словами о том, что единственным верным решением будет продолжить стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Власти Франции и ФРГ, в свою очередь, оказывают давление на Китай с целью, чтобы китайские власти уговорили Россию сесть за стол переговоров, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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