Си Цзиньпин дал важное обещание Зеленскому

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставил понимание того, что Китай продолжит добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Sohu.
«Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине», — передает слова Си Цзиньпина издание. Он добавил, что КНР не является ни стороной конфликта, ни его создателем и китайские власти ни в коем случае не будут стараться получить выгоду из боевых действий на Украине. Также Китай направит своего представителя на Украину и в другие государства, которые будут проводить работу по продвижению политического урегулирования украинского конфликта, заключил Си Цзиньпина.
Ранее власти Китая также обратились к Германии со словами о том, что единственным верным решением будет продолжить стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Власти Франции и ФРГ, в свою очередь, оказывают давление на Китай с целью, чтобы китайские власти уговорили Россию сесть за стол переговоров, передает «Царьград».
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставил понимание того, что Китай продолжит добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Sohu. «Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине», — передает слова Си Цзиньпина издание. Он добавил, что КНР не является ни стороной конфликта, ни его создателем и китайские власти ни в коем случае не будут стараться получить выгоду из боевых действий на Украине. Также Китай направит своего представителя на Украину и в другие государства, которые будут проводить работу по продвижению политического урегулирования украинского конфликта, заключил Си Цзиньпина. Ранее власти Китая также обратились к Германии со словами о том, что единственным верным решением будет продолжить стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Власти Франции и ФРГ, в свою очередь, оказывают давление на Китай с целью, чтобы китайские власти уговорили Россию сесть за стол переговоров, передает «Царьград».