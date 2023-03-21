WSJ: Запад запаниковал из-за последствий встречи Путина и Си Цзиньпина

The Wall Street Journal: поддержка России со стороны Китая вызывает беспокойство на Западе

22 марта 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Союз Китая и России представляет опасность для Запада, отметил Энн Симмонс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве означает сближение РФ и Китая, что вызывает озабоченность на Западе. Об этом написали обозреватели американского издания The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи. «Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый геополитический порядок, возглавляемый США, и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — написали журналисты в своем материале . Они отметили, что на западные политики рассматривают альянс Китая и России как потенциально мощного соперника для США и их союзников. Днем ранее, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Они подписали заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран, передает RT. Документ будет действовать до 2030 года. Лидер Китая заявил, что дипломатические отношения с Россией вышли на новый уровень. Он отметил, что такое событие имеет важное значение для современного мирового порядка.

Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве означает сближение РФ и Китая, что вызывает озабоченность на Западе. Об этом написали обозреватели американского издания The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи. «Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый геополитический порядок, возглавляемый США, и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — написали журналисты в своем материале. Они отметили, что на западные политики рассматривают альянс Китая и России как потенциально мощного соперника для США и их союзников. Днем ранее, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Они подписали заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран, передает RT. Документ будет действовать до 2030 года. Лидер Китая заявил, что дипломатические отношения с Россией вышли на новый уровень. Он отметил, что такое событие имеет важное значение для современного мирового порядка.