21 марта 2023

WSJ: Запад запаниковал из-за последствий встречи Путина и Си Цзиньпина

The Wall Street Journal: поддержка России со стороны Китая вызывает беспокойство на Западе
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Союз Китая и России представляет опасность для Запада, отметил Энн Симмонс Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве означает сближение РФ и Китая, что вызывает озабоченность на Западе. Об этом написали обозреватели американского издания The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый геополитический порядок, возглавляемый США, и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — написали журналисты в своем материале. Они отметили, что на западные политики рассматривают альянс Китая и России как потенциально мощного соперника для США и их союзников.

Днем ранее, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Они подписали заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран, передает RT. Документ будет действовать до 2030 года. Лидер Китая заявил, что дипломатические отношения с Россией вышли на новый уровень. Он отметил, что такое событие имеет важное значение для современного мирового порядка.

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Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Москве означает сближение РФ и Китая, что вызывает озабоченность на Западе. Об этом написали обозреватели американского издания The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи. «Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый геополитический порядок, возглавляемый США, и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — написали журналисты в своем материале. Они отметили, что на западные политики рассматривают альянс Китая и России как потенциально мощного соперника для США и их союзников. Днем ранее, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Они подписали заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран, передает RT. Документ будет действовать до 2030 года. Лидер Китая заявил, что дипломатические отношения с Россией вышли на новый уровень. Он отметил, что такое событие имеет важное значение для современного мирового порядка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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