Мэрия в ХМАО ответила на жалобы жителей на отсутствие школы и детского сада

Мэрия Нефтеюганска: в 17 микрорайоне появятся детский сад и школа

29 апреля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

В 17-м микрорайоне Нефтеюганска откроют детский сад и школу Фото: Александр Елизаров © URA.RU В 17-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) завершено строительство детского сада, сейчас идет оформление документов для получения образовательной лицензии. Как сообщили URA.RU в администрации города, строительство школы запланировано в срок до 2030 года. Ранее местные жители написали жалобу в соцсетях. «Муниципальному образованию город Нефтеюганск передано на безвозмездной основе в собственность нежилое здание (детское дошкольное учреждение) на 120 мест по адресу: микрорайон 17, строение 11А. Данное здание передано на праве оперативного управления МБОУ „Начальная школа № 15“, в настоящее время осуществляется оформление документов для осуществления образовательной деятельности (получение лицензии)», — сообщили в мэрии. Строительство школы на 1600 мест в указанном микрорайоне запланировано в рамках программы «Развитие образования» до 2030 года. Сейчас идет процесс подготовки необходимой для строительства школы инфраструктуры. Также 2025 году будет построена дорога на улице Набережная (участок от улицы Романа Кузоваткина до улицы Нефтяников)». В мэрии уточнили, что вариант передачи детского сада в частные руки рассматривается как один из возможных. «Реализация образовательных программ дошкольного образования осуществляется образовательной организацией независимо от ее организационно-правовой формы», — пояснили представители администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку закрытия детского сада в поселке Игрим Березовского района. Местные жители пожаловались на действия властей в соцсетях и заявили, что готовят обращение к Бастрыкину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 17-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) завершено строительство детского сада, сейчас идет оформление документов для получения образовательной лицензии. Как сообщили URA.RU в администрации города, строительство школы запланировано в срок до 2030 года. Ранее местные жители написали жалобу в соцсетях. «Муниципальному образованию город Нефтеюганск передано на безвозмездной основе в собственность нежилое здание (детское дошкольное учреждение) на 120 мест по адресу: микрорайон 17, строение 11А. Данное здание передано на праве оперативного управления МБОУ „Начальная школа № 15“, в настоящее время осуществляется оформление документов для осуществления образовательной деятельности (получение лицензии)», — сообщили в мэрии. Строительство школы на 1600 мест в указанном микрорайоне запланировано в рамках программы «Развитие образования» до 2030 года. Сейчас идет процесс подготовки необходимой для строительства школы инфраструктуры. Также 2025 году будет построена дорога на улице Набережная (участок от улицы Романа Кузоваткина до улицы Нефтяников)». В мэрии уточнили, что вариант передачи детского сада в частные руки рассматривается как один из возможных. «Реализация образовательных программ дошкольного образования осуществляется образовательной организацией независимо от ее организационно-правовой формы», — пояснили представители администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку закрытия детского сада в поселке Игрим Березовского района. Местные жители пожаловались на действия властей в соцсетях и заявили, что готовят обращение к Бастрыкину.