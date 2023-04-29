Kitts-Nevis Observer: Путин остановил участие войск НАТО на Украине одним козырем

Kitts-Nevis Observer: войска НАТО не входят на Украину из-за ядерного арсенала России
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин остановил НАТО ядерным оружием, считают в СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, нарастив достойный ядерный арсенал РФ. Об этом написали в журнале Сент-Китс и Невиса.

«Путин знает, что его ядерный арсенал может нанести ущерб богатому и цивилизованному Западу. Это козырная карта, которую он разыгрывал всегда, [до сих пор] работает. Поэтому прямого участия войск НАТО в этом конфликте нет», — говорится в материале издания Kitts-Nevis Observer. Там уточнили, что Путин является основной проблемой, стоящей перед Западом.

Ранее на опасения иностранных журналистов о ядерном оружии РФ ответил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает телеканал 360. Он объяснил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, однако оно может быть использовано в случае прямой угрозы против РФ.

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Президент России Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, нарастив достойный ядерный арсенал РФ. Об этом написали в журнале Сент-Китс и Невиса. «Путин знает, что его ядерный арсенал может нанести ущерб богатому и цивилизованному Западу. Это козырная карта, которую он разыгрывал всегда, [до сих пор] работает. Поэтому прямого участия войск НАТО в этом конфликте нет», — говорится в материале издания Kitts-Nevis Observer. Там уточнили, что Путин является основной проблемой, стоящей перед Западом. Ранее на опасения иностранных журналистов о ядерном оружии РФ ответил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает телеканал 360. Он объяснил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, однако оно может быть использовано в случае прямой угрозы против РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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