Медведев: Польша не должна существовать, пока ей правят русофобы

Польша не должна существовать для России, пока этой страной правят русофобы, а за ВСУ сражаются польские наемники. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление зампредседателя опубликовал у себя в англоязычном twitter-аккаунте.
Ранее Медведев заявил, что Польша прекратит свое существование как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Кроме того, политик осуждал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за высказываний о том, что Киев имеет право наносить удары по российским землям.
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