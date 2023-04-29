Медведев: Польша не должна существовать, пока ей правят русофобы

29 апреля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Польшей правят русофобы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша не должна существовать для России, пока этой страной правят русофобы, а за ВСУ сражаются польские наемники. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление зампредседателя опубликовал у себя в англоязычном twitter-аккаунте. Ранее Медведев заявил, что Польша прекратит свое существование как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Кроме того, политик осуждал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за высказываний о том, что Киев имеет право наносить удары по российским землям.

Польша не должна существовать для России, пока этой страной правят русофобы, а за ВСУ сражаются польские наемники. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление зампредседателя опубликовал у себя в англоязычном twitter-аккаунте. Ранее Медведев заявил, что Польша прекратит свое существование как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Кроме того, политик осуждал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за высказываний о том, что Киев имеет право наносить удары по российским землям.